نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل شيكولاتة باونتي بخطوات سهلة المقادير بسيطة في المقال التالي
شكولاتة باونتي تعتبر من الحلويات التي يفرضها العديد من الكبار والصغار أيضا ويرغبون في تناولها دائما بجانب العديد من المشروبات المختلفة، كما تعتبر شكولاتة باونتي من أشهر أنواع الشكولاتة ودائما ما يرغب العديد من الأشخاص من تناول شكولاتة باونتي بكل سهولة في المنزل بدلا من شرائها من الخارج، لذلك سوف نقدم لكم اليوم طريقة عمل شيكولاتة باونتي بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة وجميع المكونات متوفرة في مطبخك كما يجب أن نشير أن شكولاتة باونتي مشهورة بصورة كبيرة للغاية في كندا والولايات المتحدة الأمريكية لها العديد من النكهات مثل الكرز والمانجا والأناناس وجوز الهند وتعتبر من أشهر أنواع الشكولاتة المنتشرة بنسبة كبيرة للغاية في جميع الأسواق والمحلات التجارية تابعوا معانا خلال السطور القادمة طريقة التحضير بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة.
المقادير المطلوبة لتحضير شكولاتة باونتي
يمكنكم عملها بكل سهولة في المنزل من خلال المقادير الآتية:
- ٤ أكواب جوز الهند الناعم
- علبة حليب
- نصف كيلو من الشوكولاتة
- معلقة نشا صغيرة
- رشة ملح
طريقة تحضير شكولاتة باونتي
تعتبر من الحلويات السهلة للغاية في التحضير يمكنكم عملها بكل سهولة في المنزل من خلال الخطوات الآتية:
- نحضر وعاء كبير ونضع فيه النشا ورقائق جوز الهند والحليب ورشة ملح ونخلط جيدا حتى يتحول الخليط إلى عجينة.
- نبدأ في تشكيل العجينة على شكل مستطيلات بأيدينا ثم نضعها على صينية خبز وننشر ورق الزيت في الأسفل حتى لا تلتصق بورقة الخبز.
- نترك العجينة في الثلاجة حتى تبرد، بعد أن نقوم بتشكيلها حتى تتماسك وحينها نقوم بإعداد الشوكولاتة الفاخرة.
- نحضر وعاء كبير آخر لعمل حمام مائي نضيف ربع الماء ونتركه على نار هادئة حتى يسخن ثم نضع وعاء آخر من الشوكولاتة فيه، مع التأكد من عدم ملامسته للماء.
- قلّبي الشوكولاتة جيدًا حتى تذوب ثم ارفعيها عن النار.
- ادخلي قطع البونتي في الشوكولاتة المذابة بشوكة أو ملعقة مسطحة، ثم ضعيها على صينية خبز مبطنة بورق زبدة تحتها لمنعها من الالتصاق وضعيها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة حتى تتماسك تتصلب وتجف الشوكولاتة تمامًا.
- نخرجها من الثلاجة ونقدمها مع الشاي أو عصير الليمون الحامض الطازج.
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