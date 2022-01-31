طريقة عمل شيكولاتة باونتي بخطوات سهلة المقادير بسيطة

شكولاتة باونتي تعتبر من الحلويات التي يفرضها العديد من الكبار والصغار أيضا ويرغبون في تناولها دائما بجانب العديد من المشروبات المختلفة، كما تعتبر شكولاتة باونتي من أشهر أنواع الشكولاتة ودائما ما يرغب العديد من الأشخاص من تناول شكولاتة باونتي بكل سهولة في المنزل بدلا من شرائها من الخارج، لذلك سوف نقدم لكم اليوم طريقة عمل شيكولاتة باونتي بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة وجميع المكونات متوفرة في مطبخك كما يجب أن نشير أن شكولاتة باونتي مشهورة بصورة كبيرة للغاية في كندا والولايات المتحدة الأمريكية لها العديد من النكهات مثل الكرز والمانجا والأناناس وجوز الهند وتعتبر من أشهر أنواع الشكولاتة المنتشرة بنسبة كبيرة للغاية في جميع الأسواق والمحلات التجارية تابعوا معانا خلال السطور القادمة طريقة التحضير بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة.

المقادير المطلوبة لتحضير شكولاتة باونتي

يمكنكم عملها بكل سهولة في المنزل من خلال المقادير الآتية:

٤ أكواب جوز الهند الناعم

علبة حليب

نصف كيلو من الشوكولاتة

معلقة نشا صغيرة

رشة ملح

طريقة تحضير شكولاتة باونتي

تعتبر من الحلويات السهلة للغاية في التحضير يمكنكم عملها بكل سهولة في المنزل من خلال الخطوات الآتية: