رموشك بتقع تعالى أقولك على وصفة جبارة ...أقوي وصفة لتطويل الرموش في البيت بمكونات طبيعية

أقوي وصفة لتطويل الرموش في البيت، أستخدام الماسكارا بكثرة يعرض رموشك للكثير من الأضرار والتي من ضمنها تساقط الرموش وتخفيف كثافتها حتى تصبح غير واضحة بوجهك، يحدث هذا الأمر أيضاً عندما تهمل العناية بالرموش، وكلا الخطوتين معًا قد يتسببا في تساقطهما وعدم نمو الرموش مرة ثانية، التقليل من أستخدام الماسكارا ليس الخطوة الوحيدة.

أقوي وصفة لتطويل الرموش في البيت

رموش الوجه أيضًا تجف عند إهمال العناية بها مثلها مثل البشرة، يجب ترطيبها باستمرار حتى لا تتساقط ويصبح لها طول أكبر وأكثف، من أكثر المرطبات التي تساعد على وصول الترطيب للعمق هي زبدة الشيا، حيث أنها تقوم بترطيب عميق لا يسبب الجفاف.

قومي بوضع أطراف أصابعك في زبدة الشيا.

دلكي أطراف أصابعك لمدة دقيقتين حتى يدفئ وتذوب الزبدة قليلًا.

قومي بوضعها على رموشك عند طريق غلق العينين وتدليك أعلى الرموش .

. لا تقومي بتدليك الرموش كثيرًا، لا يفضل أن تمري عليها أكثر من 3 مرات حتي لا تتساقط الرموش.

أتركي زبدة الشيا على رموشك مدة 5 دقائق.

قومي بغسل وجهك بعد ذلك دون تدليك الرموش بماء فاتر أو باردة.

يفضل تطبيق زبدة الشيا على الرموش مرتين خلال الأسبوع حتي 3 مرات.

ماسكرة زبدة الشيا للرموش