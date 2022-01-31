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عمر شويل - جدة أسرار تحضير برجر اللحمة في البيت بطريقة صحية والطعم خطير - ثقفني
يعتبر البرجر من الوجبات السريعة المحببة لدى الأطفال والكبار ويتميز البرجر بسهولة تحضيره ومكوناته البسيطة ويحتوي على قيم غذائية مفيدة للجسم لأن به بروتين وفيتامينات ولكن الأمهات يرهبن من اللحوم المصنعة في الخارج لذلك يبحثون عن طريقة تحضيره في المنزل بدلا من شرائه من المحلات جاهزا ويمكن تحضيره بالفراخ أو اللحمة حسب رغبتكم وتناوله في الفطور أو العشاء، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير البرجر اللذيذ والشهي في المنزل.
مكونات عمل البرجر في المنزل
- نصف كيلو جرام من اللحمة المفرومة الخالية من الدهون
- حبة واحدة من البصل
- ثلاثة فصوص من الثوم
- ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة
- 1 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون
- ملعقة صغيرة من الملح
- رشة من الفلفل الأسود
- شريحتان من البصل
- شريحة من الطماطم
- شريحتان من الخس طازج
- شريحتان من الجبنة قليلة الدسم
- صوص لبن زبادي مع الثومية
- خبز قمح خاص بالبرجر
طريقة تحضير البرجر في المنزل
- نقوم بخلط اللحمة المفرومة مع ملعقة صغيرة من الملح ورشة من الفلفل الأسود جيدا وملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة وزيت الزيتون ونتركها حتى ترتاح لمدة نصف ساعة.
- ثم نشكل اللحمة إلى أقراص دائرية متوسطة في الحجم ويمكن التحكم في سمكها حسب الرغبة ويفضل جعل سمكها متوسط حتى تنضج بشكل جيد.
- ثم نقوم بدهن طاسة تيفال أو الشواية بقليل من زيت الزيتون ثم تسخينها على درجة حرارة عالية.
- نضع أقراص البرجر على الطاسة أو الشواية ثم نخفض درجة الحرارة حتى تصبح متوسطة ونتركها حتى تحمر على الجهتين وتنضج جيدا ويجب التأكد من نضجها عن طريق غمسها بطرف سكين أو عود ثقاب.
- نرفع أقراص البرجر من الطاسة أو الشواية.
- نقطع خبز البرجر من منتصفه ونضع قرص واحد من أقراص البرجر وشريحة من الطماطم وشريحة خس وشريحة بصل وشريحة جبن بداخل الخبز.
- ويمكن دهن خبز البرجر بقليل من خليط لبن الزبادي والثومية بديل المايونيز.
- نقوم بتحمير البرجر في الفرن حتى نحصل على قرمشة من الأعلى حسب رغبتكم.
- بعد ذلك نقوم بتقديم سندويتشات البرجر مع نوع من أنواع السلطات الخفيفة أو المخلل، وبالهنا والشفاء.
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