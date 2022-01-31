أسرار تحضير برجر اللحمة في البيت بطريقة صحية والطعم خطير

يعتبر البرجر من الوجبات السريعة المحببة لدى الأطفال والكبار ويتميز البرجر بسهولة تحضيره ومكوناته البسيطة ويحتوي على قيم غذائية مفيدة للجسم لأن به بروتين وفيتامينات ولكن الأمهات يرهبن من اللحوم المصنعة في الخارج لذلك يبحثون عن طريقة تحضيره في المنزل بدلا من شرائه من المحلات جاهزا ويمكن تحضيره بالفراخ أو اللحمة حسب رغبتكم وتناوله في الفطور أو العشاء، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير البرجر اللذيذ والشهي في المنزل.

مكونات عمل البرجر في المنزل

نصف كيلو جرام من اللحمة المفرومة الخالية من الدهون

حبة واحدة من البصل

ثلاثة فصوص من الثوم

ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة

1 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

ملعقة صغيرة من الملح

رشة من الفلفل الأسود

شريحتان من البصل

شريحة من الطماطم

شريحتان من الخس طازج

شريحتان من الجبنة قليلة الدسم

صوص لبن زبادي مع الثومية

خبز قمح خاص بالبرجر

طريقة تحضير البرجر في المنزل