نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل شيكولاتة باونتي” جيرسي” في البيت أحلى من الجاهزة وبطعم زمان في المقال التالي
تعد الشيكولاتة الباونتي “جيرسي” من أجمل أنواع الحلويات التي لنا معاه ذكريات منذ الطفولة ويعشقها جميع الأطفال ويقبلون دائما على شرائها من محلات البقالة نظرا لمذاقها المميز الغنى بالشيكولاتة وجوز الهند الذي لا يقاوم إلى جانب فوائدها وقيمتها الغذائية العالية التي تكمن فى مكون الجوز الهند المليء بالعناصر الغذائية الهامة، وتتكون الشيكولاتة الباونتي من مكونات بسيطة يمكنك إعدادها فى البيت بكل سهولة وإسعاد أطفالك وأفراد عائلتك، فتعرفي على أسهل طريقة لعمل الشيكولاتة الباونتي أو الجيرسي فى المنزل وبأقل التكاليف.
طريقة عمل شيكولاتة باونتى ” جيرسي” في البيت
3 كوب جوز هند ناعم.
كوب حليب مكثف.
200 جرام شيكولاتة.
مقادير الحليب المحلى المكثف.
كوب لبن بودرة.
كوب سكر بودرة.
ملعقة كبيرة زبدة.
ربع كوب ماء دافئ.
طريقة تحضير الحليب المكثف المحلى
- نضع جميع المكونات فى وعاء الخلاط الكهربائى ونخلطهما جيدا حتى نحصل على قوام مناسب بحيث لا يكون ثقيلا.
- بذلك يكون الحليب المكثف جاهز ويمكن الاحتفاظ به فى الثلاجة لحين استخدامه.
خطوات تحضير الشيكولاتة الباونتى
- نحضر وعاء عميق نضع به جوز الهند والحليب المكثف ونعجن المكونات باليد حتى تتجانس معا ونحصل على قوام مثل العجين.
- نضع عجين جوز الهند بين كيسين من أكياس الطعام ثم نستخدم النشابة فى فرد العجين بحيث يكون سمكها يساوى 1سم.
نزيل حواف عجين جوز الهند بحيث يكون متساوي تماما.
- ندخل العجين إلى الثلاجة لمدة ساعة حتى تتماسك وسهل تشكيلها.
- نبدأ فى تقطيع العجين على شكل مستطيلات صغيرة تشبه الأصابع.
- نبدأ فى تسيح الشيكولاتة عن طريق وضعها فى حمام ماء ساخن، نضع مكعبات الشيكولاتة فى طبق ثم نضع الطبق فى وعاء أخر به ماء ساخن ونتركه حتى تسيح الشيكولاتة تماما.
- نغمس أصابع جوز الهند فى الشيكولاتة المذابة حتى ننتهي من كل الكمية، ويمكن إضافة المكسرات المجروشة عليها.
- ندخل أصابع الباونتى إلى الثلاجة مرة أخرى حتى تتماسك ويمكن أن نزيل حواف الشيكولاتة الزائدة حتى تصبح متساوية مثل الجاهزة.
- يتم لف أصابع الباونتي في ورق الزبدة والاحتفاظ بها لحين التناول، أو في عبوة بلاستيكية محكمة الغلق.
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