طريقة عمل شيكولاتة باونتي” جيرسي” في البيت أحلى من الجاهزة وبطعم زمان

تعد الشيكولاتة الباونتي “جيرسي” من أجمل أنواع الحلويات التي لنا معاه ذكريات منذ الطفولة ويعشقها جميع الأطفال ويقبلون دائما على شرائها من محلات البقالة نظرا لمذاقها المميز الغنى بالشيكولاتة وجوز الهند الذي لا يقاوم إلى جانب فوائدها وقيمتها الغذائية العالية التي تكمن فى مكون الجوز الهند المليء بالعناصر الغذائية الهامة، وتتكون الشيكولاتة الباونتي من مكونات بسيطة يمكنك إعدادها فى البيت بكل سهولة وإسعاد أطفالك وأفراد عائلتك، فتعرفي على أسهل طريقة لعمل الشيكولاتة الباونتي أو الجيرسي فى المنزل وبأقل التكاليف.

طريقة عمل شيكولاتة باونتى ” جيرسي” في البيت

3 كوب جوز هند ناعم.

كوب حليب مكثف.

200 جرام شيكولاتة.

مقادير الحليب المحلى المكثف.

كوب لبن بودرة.

كوب سكر بودرة.

ملعقة كبيرة زبدة.

ربع كوب ماء دافئ.

طريقة تحضير الحليب المكثف المحلى

نضع جميع المكونات فى وعاء الخلاط الكهربائى ونخلطهما جيدا حتى نحصل على قوام مناسب بحيث لا يكون ثقيلا.

بذلك يكون الحليب المكثف جاهز ويمكن الاحتفاظ به فى الثلاجة لحين استخدامه.

خطوات تحضير الشيكولاتة الباونتى