نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون جفاف أو تجاعيد.. أفضل خلطة لتبييض اليدين مجربة 100% ليد ناصعة البياض وناعمة كالأميرات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل خلطة لتبييض اليدين مجربة، حيث أن اليدين من أكثر المناطق في جسم الإنسان تحتاج إلى اهتمام متضاعف، ولكن بالعكس لا يهتم الكثير منا بترطيب وتبييض اليدين، ولكن يعاني معظم النساء من اسمرار في اليدين نتيجة عوامل الجو المختلفة، بالإضافة إلى قيام ستات البيوت بالكثير من الوجبات المنزلية لا تعد ولا تحصى مثل، غسل الملابس، غسل الصحون، وغيرها من الأشياء التي تؤثر بالسلب على اليدين، ومن هنا بدأ الكل يبحث عن حلول ووصفات لتبييض اليدين.

أفضل خلطة لتبييض اليدين مجربة

كما ذكرنا في الفقرة السابقة عن أسباب التي تؤثر بالسلب على اليدين مثل، واجبات المنزلية، عوامل الجو، قدوم فصل الشتاء، تعتبر كل هذه العوامل تؤثر بالسلب على اليدين، فلابد أن نهتم باليدين كما نهتم بأي منطقة في أجسامنا، حيث يبحث جميع النساء عن وصفات طبيعية لتبييض اليدين وأن تكون هذه الوصفة مجربة من قبل وظهرت النتيجة الإيجابية على اليدين.

خلطة لتبيض اليدين وشدها

سوف نقدم لكم وصفة السكر وزيت الزيتون في تبييض اليدين بسرعة وبأبسط المكونات وأقل التكاليف، وفي أسرع وقت وبدون أي مواد كيميائية.

مكونات الوصفة

نحضر القليل من زيت الزيتون.

ملعقتين من السكر الخشن.

طريقة تحضير الوصفة

نقوم بخلط السكر مع زيت الزيتون جيدا.

بعد ذلك قومي بفرك اليدين بهذا الخليط.

قومي بغسل اليدين بالماء.

هذه الوصفة تخلص اليدين من الجلد الميت، بالإضافة إلى تبييض واضح عليها.

يمكن تكرار هذه الوصفة مرة أو مرتين في الأسبوع.

تبييض اليدين في دقيقة

سوف نقدم لكم طريقة مجربة، سهلة وسريعة في تفتيح اليدين، لكي نعيد إليها رونقها وتبييضها، من خلال هذه المقال سوف نقدم لكم أكثر من وصفة بأبسط المكونات وأقل التكاليف.

المكونات

نحضر علبة زبادي، مقدار ملعقتين.

كمية قليلة من عصير الليمون.

طريقة الوصفة

نقوم بخلط عصير الليمون على الزبادي.

نقوم بفرد هذه الوصفة على اليدين.

نترك الوصفة على اليدين لمدة عشرة دقائق.

بعد ذلك قومي بغسل يديك، سوف تلاحظين الفرق في التبييض بعد الغسل مباشرة.

الالتزام بأي وصفة من الوصفات التي قدمناها لكم، ستكون النتيجة أفضل وأسرع، وبعد مرور مدة قليلة من الوقت سوف تلاحظين أن يديك بيضاء ناصعة، بالإضافة إلى ترطيب لا مثيل له لليدين.