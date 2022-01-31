طريقة عمل البلاليط الإماراتي الاصلي بأسهل الخطوات في زمن قياسي

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عمر شويل - جدة طريقة عمل البلاليط الإماراتي الاصلي، يعتبر البلاليط من الأكلات اللذيذة والشعبية الشهيرة جدا في دولة الأمارات ومناسبة لكل الأعمار ذو القيمة الغذائية وتكون البلاليط عبارة عن بيض وزبد وشعرية وسكر وملح وزعفران ومن خلال ذلك المقال نتناول طريقة عمل البلاليط بأنواعها المختلفة والمقادير المطلوب أضافتها لصنعها.

حيث يعد البلاليط من أهم الأكلات الإماراتية التي تقدم غالباً في الفطور وعادة ما يذكر عليها الشعرية المطبوخة، انتشر عمل البلاليط الاماراتي الجميل في كافة دول الخليج العربي إلي أن وصل إلي العديد من الدول الأفريقية، ولكن ربما يكون أكثر الدول استخداما لطريقة عمل البلاليط الإماراتي هي البحرين، قطر، الإمارات، الكويت.

طريقة عمل البلاليط الإماراتي الاصلي

المقادير اللازمة:



ربع كأس زعفران.

كيس شعرية ربع كيلو.

معلقتين من الزبدة.

نصف معلقة هيل.

1/2 معلقة ملح.

كوب ونصف سكر.

ثلاث بيضات.

طريقة الإعداد

يتم سلق الشعيرية في ماء يتم الغليان ونضيف الزيت و الملح، حتي يصل إلى ثلاث أرباع تطيب، نقوم بتصفّية الشعيرية، ونشطفها بالماء البارد، وذكر برابط طريقة عمل الشاورما السوري. نقوم بوضع الزبدة و الشعيرية في وعاء على النار، ثمّ نضيف الهيل، و السكر، و الزعفران ونقوم بالتقليب حتي يتم خلط كافة المكوّنات و ذوبان السكر. نبدأ بقلي كل بيضة لوحدها، على هيئة قرص حتي يتوفر ثلاث أقراص، ونقوم بتبلهم بالملح والفلفل الأسود، نصب البلاليط في أناء، ثُمّ يتم تزينها بأقراص البيض ونضيف لها الملح والفلفل، ونذكركم برابط طريقة عمل المسخن الدجاج.

طريقة عمل البلاليط الأبيض

يجب توفير المقادير التالية لعمل البلاليط الأبيض:



ثلاث أكواب سكر ابيض.

بصلة صغيرة.

معلقة من الزبيب.

عدد 1 معلقة من الصنوبر.

نصف كيلو شعرية.

ثلاث معالق هيل.

ربع كوب ماء الورد.

ثلاث بيضات.

طريقة العمل تتم كالتالي:



نضع وعاء على النار الماء، لسلق البلاليط أو الشعرية حتى تنضج نصف تسوية. نقوم بتجهيز المقلة ويتم وضعها على النار ونضيف فيها الزيت لتشويح البصل والزبيب والصنوبر والهيل. نضيف الشعرية على المكونات ويتم الخلط لكي تتجانس سويا، ونذكركم برابط طريقة عمل كباب الحلة. نضع السكر وماء الورد، ثم يتم تغطية الوعاء حتى يجف الماء ويتم اطفأ النار. يتم إضافة مقلة، بها الزيت ونقوم بقلي البيض علي هيئة أقراص بإضافة الملح والفلفل الأسود، ثم يتم التحمير نترك جانب. نصب البلاليط في طبق ونضع أقراص البيض المقلي فوقها بشكل رائع بترصيصها لتزين ويتم التقديم على السفرة أو المائدة بالهناء والعافية، ونذكركم برابط طريقة عمل حمص الشام.

طريقة عمل البلاليط بالبصل

المقادير الواجب توافرها لعمل البلاليط بالبصل جاءت كالتالي:

عدد 1 معلقة كمون.

معلقة فلفل اسود.

حسب الرغبة عدد 1 معلق من الملح.

نصف كيلو شعرية.

كوبان سكر ابيض.

نثر قليل من الهيل الناعم.

نثر قليل من القرفة.

خمس معالق سمن.

لتر ونصف ماء.

معلقة ماء ورد.

بصلتين يتم التقطيع.

طريقة التحضير

نضع في أناء على النار، الماء، السمنة حتي الذوبان. نضع في المقلة، الشعرية حتي يتغير لونها إلى الذهبي. نضيف كمية الشعرية، حتى تشرب الماء المطلوب، وننزلها من النار ويتم تصفيتها. يتم وضع السكر، و القرفة، و الهيل، مع التقليب حتي يندمج المكونات. نضيف الشعرية للوعاء الذي يحتوي على الماء في مقلية، ونضيف السمن، ونشوح البصل، حتى يذبل. نضيف البصل فوق الشعرية، ثم يتم تغطية المكونات بورق القصدير، ثم نضع الوعاء على نار هادئة لمدة ١٥ دقيقة، بعد ذلك يكون البلاليط بالبصل جاهز. يتم إضافة البيض بعد أن يتم القلي في المقلة بالزيت علي النار علي شكل أقراص لتزين، ثم نضع البلاليط بالبصل في وعاء التقديم، نضع علية أقراص البيض المقلي، ونذكركم برابط طريقة عمل طاجن الدجاج بالكريمة.

وصلنا لختام شرح طريقة عمل البلاليط الإماراتي الاصلي بأسهل الخطوات في زمن قياسي.