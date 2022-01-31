طريقة عمل المسخن الفلسطيني بجميع الطرق الجديدة للطعم الرائع، حيث تعتبر أكلات المسخن احد الأكلات المعروفة في بلاد الشام فلسطين والأردن وتعد من المأكول المهم الذي يقدم علي السفرة وتقدم للضيف كأحد أنواع كرم الضيافة ومن خلال ذلك المقال نتعرف علي المقادير المطلوبة وطريقة عمل المسخن.

حيث تعرف اكلة المسخن بكثرة في القدس المحتلة وفلسطين عمتا، وهي واحدة من أبرز الأكلات لها طابع خاص، حيث يمكنكم أن تقوموا لتقديمها في المناسبات الاجتماعية، وأيضاً يمكنكم أن تقوموا بتقديمها في الافراح والعزاء وغير ذلك، تحظي هذه الوجبة على حب كثير من المواطنين نظرا لما تتمتع به من طعم جميل.

طريقة عمل المسخن الدجاج بجميع الطرق الجديدة للطعم الرائع 2022

قوم في البداية بتجهيز المقادير التالية:

الملح.

البهارات.

خبز صاج.

بصلتين.

معلقة زعتر.

زيت زيتون.

حبيتين حبهان

زيت نباتي.

نصف كوب سماق.

صدر الدجاج العدد حسب الرغبة.

المسخن الفلسطيني من الألف إلى الياء

نقوم بوضع صدور الدجاج في الماء للغليان ونضيف إليها الحبهان والزعتر والملح ويترك على النار حتى التطيب.

يتم تقطيع صدور الدجاج بعد تطيبها إلى شرائح. ثم يتم قطع البصل لمكعبات ونقلبه في الزيت على النار حتي يصبح لونه اصفر ذهبي، ونذكركم برابط طريقة عمل حمص الشام. نقوم بإضافة البهارات والملح علي البصل ثم قطع الدجاج ويتم التقليب. يتم وضع السماق ثم نقوم بالتقليب حتي يندمج السماق والبصل بقطع الدجاج. تقطيع الخبز إلى شرائح صغيرة ويتم أرقاء اطرفها بالدجاج وبالسماق والبصل ثم يتم لف الخبز على شكل أصابع بعد وضع المسخن. يتم رص الخبز المحتوي علي المسخن في صينية مدهونة بزيت الزيتون، ثم ندهن الخبز بزيت الزيتون، ثم نقوم برش جزء أيضا من السماق علي الخبز. نقوم بوضع الصينية في الفرن حتى يتم ألتحمر للخبز. ثم نقوم بتقديم المسخن الجاهز وبجانبة البطاطس المقلية وسلطة الثومية، وإليكم طاجن الدجاج بالكريمة.

طريقة عمل المسخن بالرقاق

المقادير المطلوبة:



نصف كوب زيت زيتون.

فلفل اسود.

ملح.

معلقتين زيت نباتي.

خبز الرقائق.

نصف معلقة بهارات.

معلقة بابريكا.

صدور دجاج.

بصلة كبيرة مقطعة شرائح.

معلقتين عصير ليمون.

معلقة سماق.

معلقتين لوز مقلي.

مقادير صلصة المسخن

علبة زبادي.

ملح.

ثوم.

عصير ليمون.

معلقة خل.

سماق.

بقدونس.

المسخن الفلسطيني الشيف عمر

نضع مقلة على نار ونقوم بتسخين الزيت النباتي نقوم بإضافة قطع الدجاج ونقوم بالتقليب حتي يتم تغير اللون ونضيف الملح، الفلفل الأسود، البهارات والبابريكا، وإليكم رابط طريقة تتبيلة اللحمة.

نقوم بتقليب المكونات حتى تندمج ثمّ نرفع الدجاج من المقلة ونضعه في طبق. ثم علي النار نضع في المقلية زيت الزيتون ثمّ نضيف البصل ويتم التقليب حتى يذبل، ونضيف الدجاج، ونضع الملح ، السماق، اللوز وعصير الليمون، ونقلب الخليط حتى يندمج ثمّ نطفئ النار. نقوم بقطع الخبر إلى مثلثات، ونأخذ قطع الخبز، ونحشيها بالدجاج والبصل ثمّ يتم لفها على شكل رول. يتم تجهيز الفرن على حرارة 200 درجة و نقوم بدهان الصينية من زيت الطعام. نضع رول المسخن في صينية الفرن. ويتم أدخاله إلى الفرن ربع ساعة حتي يتحمّر الرول أو الخبز بالمسخن. يتم تحضير الصلصة، ونخلطها بالزبادي، الطحنية، الملح، الثوم، عصير الليمون والخل. يتم أخراج الصينية من الفرن، ويتم تقديم المسخن في صينية التقديم وبجانبة الصلصة ، هنا وصحة، وإليكم رابط طريقة عمل البسبوسة.

وصلنا لختام شرح طريقة عمل المسخن الفلسطيني بجميع الطرق الجديدة للطعم الرائع.