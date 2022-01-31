تاتو منزلي.. طريقة صبغ الحواجب باللون البني الفاتح للون ثابت بمواد طبيعية يدوم طويلاً

كثير من السيدات يحبون تغير مظهرهم الخارجي باستمرار واتباع أحدث صيحات الموضة، لذلك نقدم لكم اليوم طريقة صبغ الحواجب باللون البني الفاتح نظرا لأن هذا اللون دارج هذه الأيام، ويتم ذلك من خلال خطوات بسيطة في المنزل وبمكونات طبيعية، للحفاظ على شعر الحواجب من التساقط، حيث أن صبغها في صالونات التجميل تعرضها للتلف ثم السقوط.

طريقة صبغ الحواجب باللون البني الفاتح

تسطيعي صبغ الرموش و الحواجب بوصفة منزلية بسهولة فقط اتبع التالي:

المكونات

ملعقتين صغار من تفل القهوة.

نصف ملعقة صغيرة من الكاكاو.

ملعقتين كبار من زيت جوز الهند.

ملعقتين كبار من عسل النحل الطبيعي.

لون حواجب بني فاتح

في بولة عميقة نضع مقدار تفل القهوة المذكور في المكونات مع الكاكاو ويتم التقليب جيدا حتى الوصول إلى اللون المرغوب.

ثم نضع عسل النحل الطبيعي وزيت جوز الهند مع التقليب حتى يتم التجانس بين المكونات والحصول على قوام متماسك.

نترك الخليط لمدة دقائق قليلة، ثم نحضر فرشاة حواجب ويتم وضع الخليط بواسطتها على على الحاجب بالضبط دون الخروج عن الحدود، ثم يتم ترك الصبغة على الحاجب لمدة عشرون دقيقة.

باستخدام ودانه مبلولة يتم إزالة الخليط بهدوء من على الحاجب، ثم غسل الحاجب بالماء والصابون جيدا ثم تجفيفه لترين اللون المطلوب قد تم تنفيذه.

أضرار الصبغات الكيميائية على الحواجب

تحتوي الصبغات الجاهزة على مواد كيميائية للتبيض، في حالة زيادة نسبتها تعمل على ضرر للجسم والبشرة والشعر.

الصبغات الكيميائية بعضا منها يسبب ضعف لشعر الحاجب ومن ثم سقوطه مما يجعله خفيفا، وبعضا منها أيضا يعمل على زيادة سمك الحاجب ويجعل مظهره في النهاية غير مقبول.

يفضل عدم استخدامها نهائيا خلال فترة الحمل، خاصة في الشهور الأولى نظرا لتأثيرها على صحة الجنين، والتي تعمل في بعض الحالات على تشوهات له، لذلك يفضل الابتعاد عنها تماما واللجوء للطرق الطبيعية لصبغ الحواجب.

بعد التعرف على صبغ الحواجب باللون البني الفاتح. احرصي عند اختيارك للون بأن يكون ملائم للون بشرتك حتى يصبح مظهره في النهاية جميلا وغير شاذا. ويراعى استخدام الوصفات الطبيعية وعدم اللجوء إلى الوصفات الكيميائية لما لها من أضرار على الحواجب فيما بعد.