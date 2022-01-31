أكلة الملوك بطعم شهي ولذيذ صينية الكوسة بالبشاميل بكل سهولة

تبحث كل أم دوماً عن التجديد والتغيير في إعداد الطعام لأولادها بشكل مختلفة وبطريقة جديدة، وذلك لتنال إعجابهم وأيضاً تجعلهم يرغبون في تناول بعض الأطعمة التي لا يرغبون في تناولها بالصورة التقليدية لإعدادها مثل الكوسة، فهي ذات قيمة غذائية كبيرة ولكن على الرغم من ذلك نجد أن أغلب الأطفال لا يرغبون في تناولها، لذا اليوم نحن من موقعنا نقدم لكل أم وصفة مبتكرة من الكوسة وهي طريقة عمل الكوسة بالبشاميل حتى يتم إعدادها بطريقة سهلة وسريعة، كما أنها سوف تعجب الأطفال يرغبون في تناولها دوماً.

مكونات وصفة الكوسة بالبشاميل

سوف نحتاج إلى حوالي 10 حبات من الكوسة التي تم تقطيعها إلى شرائح بشكل دائري، ثم يتم سلقها لمدة 10 دقائق.

سوف نحتاج إلى ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

بصلة كبيرة مفرومة فرمًا ناعمًا.

مقدار ربع كيلو جرام من اللحم المفروم أيضًا بشكل ناعم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وكذلك ملعقة صغيرة من القرفة.

اثنين من حبات الطماطم المقطعة إلى شرائح بشكل دائري.

واحد كوب من صلصة البشاميل.

ربع كوب جبنة مبشورة لوضعها على وجه الكوسة بالبشاميل من الأعلى.

الملح يتم إضافته حسب الرغبة، وكذلك البهارات المختلفة يتم إضافتها حسب الرغبة.

طريقة تحضير الكوسة بالبشاميل