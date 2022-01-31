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عمر شويل - جدة أكلة الملوك بطعم شهي ولذيذ صينية الكوسة بالبشاميل بكل سهولة - ثقفني
تبحث كل أم دوماً عن التجديد والتغيير في إعداد الطعام لأولادها بشكل مختلفة وبطريقة جديدة، وذلك لتنال إعجابهم وأيضاً تجعلهم يرغبون في تناول بعض الأطعمة التي لا يرغبون في تناولها بالصورة التقليدية لإعدادها مثل الكوسة، فهي ذات قيمة غذائية كبيرة ولكن على الرغم من ذلك نجد أن أغلب الأطفال لا يرغبون في تناولها، لذا اليوم نحن من موقعنا نقدم لكل أم وصفة مبتكرة من الكوسة وهي طريقة عمل الكوسة بالبشاميل حتى يتم إعدادها بطريقة سهلة وسريعة، كما أنها سوف تعجب الأطفال يرغبون في تناولها دوماً.
مكونات وصفة الكوسة بالبشاميل
- سوف نحتاج إلى حوالي 10 حبات من الكوسة التي تم تقطيعها إلى شرائح بشكل دائري، ثم يتم سلقها لمدة 10 دقائق.
- سوف نحتاج إلى ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- بصلة كبيرة مفرومة فرمًا ناعمًا.
- مقدار ربع كيلو جرام من اللحم المفروم أيضًا بشكل ناعم.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وكذلك ملعقة صغيرة من القرفة.
- اثنين من حبات الطماطم المقطعة إلى شرائح بشكل دائري.
- واحد كوب من صلصة البشاميل.
- ربع كوب جبنة مبشورة لوضعها على وجه الكوسة بالبشاميل من الأعلى.
- الملح يتم إضافته حسب الرغبة، وكذلك البهارات المختلفة يتم إضافتها حسب الرغبة.
طريقة تحضير الكوسة بالبشاميل
- نقوم بتسخين زيت الزيتون في وعاء على النار ثم نضيف إليه البصل المفروم ونحركهم جيداً حتى يصبح لون البصل ذهبي.
- نضيف اللحم المفروم أيضًا ونحركه مرة أخرى ثم يتم تغطية الخليط فقط لمدة خمس دقائق حتى تمام تسوية اللحم المفروم.
- نضيف البهارات التي لدينا إلى اللحم ونقلب جيداً، ثم يرفع الخليط من على النار ويترك جانباً حتى يتم استخدامه في حشو الكوسة بالبشاميل.
- نقوم بسكب كمية من البشاميل داخل صينية تم دهنها بالزيت.
- ثم نضع نصف كمية الكوسة فوق البشاميل داخل الصينية.
- نضيف خليط اللحمة الذي لدينا ثم نضيف الطماطم.
- نقوم بإضافة باقي كمية الكوسة فوق الطماطم.
- ثم أخيرًا نضيف الكمية المتبقية من صلصة البشاميل وفوقها نقوم بتوزيع الجبنة المبشورة على وجه الصينية.
- يتم إدخال الصينية الفرن على درجة نار متوسطة وذلك لمدة فقط 30 دقيقة حتى نلاحظ أنه تم إذابة الجبن.
- تخرج الصينية من الفرن وتبقى لمدة ساعة حتى تبرد تماماً ثم تقدم في أطباق التقديم.
- يتم تقطيعها كقطع متساوية، وتقدم للأطفال والكبار حتى يعشقون تناولها باستمرار، وبالهناء والشفاء.
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