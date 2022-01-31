لن تصدقي طول رموشك.. فوائد استخدام الشاي الأحمر للرموش والحواجب بوصفة رهيبة وفعالة 100%

فوائد استخدام الشاي الأحمر للرموش والحواجب حيث يعتبر الشاي الأحمر من أكثر المواد الفعالة في تطويل الرموش والحواجب؛ وذلك لما يحتوي علي مكونات طبيعية عديدة تساعد علي تقويه الشعر. ولأن الوجه هو أبرز مايبين جمال المراه، وخاصه الحواجب والرموش التي بدورها تقوم بإظهار جمال المرأة أكثر وأكثر، فإن أيضا تساقطها يجعلها في وضع محرج، و تجعلها تلجأ إلى العديد من الاستخدامات الصناعية كالرموش وبودر الحواجب.

فوائد استخدام الشاي الأحمر للرموش والحواجب

تقوية بصيلات الشعر الوبري للحواجب والرموش.

يساعد على تسريع عملية النمو.

ويمكن الاستفادة منه أيضا في العديد من الاستخدامات، ولكن أولا دعونا نتعرف علي أسباب تساقط الرموش والحواجب، وكيفية علاجها بالشاي الأحمر في المنزل.

اسباب تساقط شعر الحواجب والرموش

ضعف البصيلات بسبب مرور السنين وتقدم العمر.

الأدوية المصاحبة لأعراض جانبية كثيرة منها تساقط الشعر.

سوء التغذية، والذي بدورة يقوم على إضعاف عملية النمو.

التغير الهرموني لدى معظم السيدات، خاصة المتزوجات حديثا.

النوم بالماسكرا، دعك الرموش أثناء وضعها.

العوامل الوراثية المختلفة، والتي بدورها تجعل الشعر به ضعف بسبب الجينات.

ولذلك نقدم لكم طريقة استخدام الشاي الأحمر لتطويل الرموش والحواجب والاستفادة منها بأكبر قدر ممكن.

وصفة الشاي للرموش

المقادير

مقدار كافي من الشاي الأحمر.

قطعة من القطن الطبي.

طريقة الاستخدام

أولا نقوم بصنع كوب الشاي، ثم نتركه حتى يصبح له درجة حرارة نستطيع تحملها، وبعد ذلك نقوم بجلب القطن تبليلها بقليل من الشاي الأحمر، ووضعها على الرموش مع اغماض الاعين.

المرحلة المهمة في هذا الوقت هو إيصال الشاي الى جذور الرموش، بعدها نترك الشاي على جذور الرموش لمدة لاتقل عن ثلاث دقائق.

وبعد ذلك نقوم بغسل الوجه او الرموش بالماء الدافئ و الصابون المخصص، ويجب استخدام هذه الوصفة عدة مرات في الأسبوع وتكرارها إلى أسابيع، وستلاحظين بنفسك ما مدى تكثيف الرموش زيادة طولها.

وفي النهاية أردنا أن نقدم لكم فوائد استخدام الشاي الأحمر للرموش والحواجب وكيفية استخدامه لزيادة طولها. كما أردنا أن نقدم لكم أسباب تساقط الشعر الخاص بالحواجب والرموش. وذلك للاستفادة به من أجل تكثيف وتطويل شعر الحواجب والرموش وتفادي أسباب تساقطه للحصول على مظهر جميع ولائق، ونتمنى أن نكون قد نلنا اعجابكم، واستطعنا أن نقدمها لكم بطريقة بسيطة وجميلة.