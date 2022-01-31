نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً للتساقط.. التخلص من الشيب بالموز وهذا الزيت السحري يكثف الشعر وينعمه لنتائج سريعة ومضمونة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر وصفة التخلص من الشيب بالموز من الوصفات التي يبحث عنها الكثير وذلك للحصول على شعر خالي من الشيب، حيث يتسبب ظهور الشيب في الشعر في احراج بعض الأشخاص خاصة إذا ظهر الشيب مبكرََا، وتتحكم عدة عوامل في ظهور الشيب منها العوامل الوراثية والنفسية، ونقص بعض الفيتامينات وخاصة فيتامين B12، وفي السطور القادمة سنقدم عدة وصفات للتخلص من الشيب باستخدام الموز.

التخلص من الشيب بالموز

يتميز الموز باحتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة للشعر والتي تخلصك من الشيب بشكل نهائي، ويمكن استخدام الموز في أكتر من وصفة للتخلص من الشيب المبكر نهائيا نذكر منها ما يلي:

التخلص من الشيب للابد

يتم تحضير هذه الوصفة باستخدام المكونات التالية:

موزة واحدة.

جزرة متوسطة الحجم.

ملعقتين عسل نحل.

ملعقة صغيرة زيت الزيتون.

و لتحضير الوصفة يجب اتباع الخطوات التالية:

أولا تقطيع الموز والجزر إلى شرائح وغليهم.

بعد ذلك وضع شرائح الموز والجزر بعد غليها في الخلاط مع إضافة العسل وزيت الزيتون.

ثم بعد ذلك يتم وضع الخليط على الشعر وفروة الرأس، بعد ذلك يغطى الشعر وتترك الوصفة على الشعر لمدة 45 دقيقة.

بعد ذلك يغسل الشعر بالماء ثم يغسل بالشامبو.

إخفاء الشيب نهائيا

يتم تحضير هذه الوصفة باستخدام المكونات التالية:

قشرة موز كبيرة مجففة.

ملعقة زيت خروع.

وملعقة من زيت جوز الهند.

لتحضير الوصفة يجب اتباع الخطوات التالية:

أولا يتم طحن قشر الموز للحصول على مسحوق ناعم باستخدام الخلاط.

بعد ذلك تضاف ملعقتين من مسحوق الموز المطحون إلى زيت الخروع وزيت جوز الهند، ويخلط جيدََا حتى الحصول على قوام متماسك.

ثم بعد ذلك يتم وضع الخليط السابق على الشعر من الجذور للأطراف.

بعد ذلك يتم ترك الخليط على الشعر لمدة ساعتين مع تغطية الشعر بفوطة ساخنة.

يتم غسل الشعر جيدا بالماء الفاتر ثم يغسل بالشامبو.

زيت حبة البركة للشعر الابيض

يتم تحضير الوصفة عن طريق خلط موزة مهروسة مع ملعقتين من زيت حبة البركة، ويتم وضع الخليط على الشعر لمدة ساعتين يغسل بعدها بالماء الفاتر والشامبو

في الختام فيما سبق قدمنا طرق التخلص من الشيب بالموز، والأهم من ذلك كله ضرورة اتباع نظام غذائي متوازن لإمداد الشعر بكافة الفيتامينات التي يحتاجها بجانب اتباع الوصفات السابقة.