أفضل كريم طبيعي لتبييض اليدين والرجلين خلال يومين ستصبح ناعمة وبلا أي جفاف أو تصبغات

كريم طبيعي لتبييض اليدين والرجلين، النساء دائما تحب أن تحافظ على جمالها وتهتم كثيرا بتبيض اليدين والرجلين ولذلك يبحثون عن أفضل الوصفات الطبيعية التي تساعد تحقق لها ما تسعي إليه، حيث أن الوصفات الطبيعية افضل من شراء مستحضرات التجميل فبالرغم من أضرارها الكثيرة التي تتسبب بها بعد استخدامها لفترات طويلة فإن سعرها باهظ أيضا للغاية، لذلك فسوف نقدم لكم طريقه إعداد كريم طبيعي من مكونات بسيطة موجودة في المنزل وتساعد على تبييض اليدين والرجلين.

كريم طبيعي لتبييض اليدين والرجلين

سوف نقدم فيما يلي وصفة كريم سحري يساعد في تفتيح اليد والقدم بسرعة كبيرة وهي:

المكونات:

ماء ورد.

ملعقتان نشا.

ملعقتان حليب بودرة.

ملعقة عسل أبيض.

زيت اللوز.

خطوات عمل كريم مبييض لليدين والرجلين

نخلط النشا مع ماء الورد ونضيف إليها اللبن البودرة.

ثم نضع العسل الأبيض مع الخليط ونمزجه جيدا ونضيف اربع نقط زيت اللوز.

نمزج المكونات جيدا ثم نضعها على اليدين والرجلين لمدة نصف ساعة، ثم يتم غسلها جيداً.

يفضل ترطيب اليدين والقدمين باستخدام كريم مرطب فهو يساعد في تفتيح درجة الجلد.

يمكن تكرار استخدام الكريم بشكل يومي للحصول على أفضل النتائج.

نصائح للحفاظ على نضارة القدمين واليدين

الحفاظ على ترطيبهم بشكل مستمر.

يفضل عدم استخدام المنظفات التي تحتوي على كلور بشكل مستمر.

يفضل عمل تقشير اليدين والرجلين كل فترة.

فوائد كريم التفتيح

يحتوي الكريم على الكثير من العناصر المفيدة للبشرة منها النشا والعسل ولبن البودرة ولكل منها فوائد وهي كما يلي.