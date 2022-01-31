اقتصادية ولذيذة.. كفتة الدجاج الشهية بمقادير مظبوطة 100% بكل أسرار مطاعم المشويات

كفتة الدجاج، من الأكلات المفضلة لدى الكثير الكفتة وكثير من السيدات تحب التغير فتقوم بعمل كفتة مختلفة مثل كفتة الدجاج، نوعاً أخر من أنواع الكفتة ليس النوع الذي اعتدنا عليه، الكفتة من الأكلات الشهية المفضلة لدى البعض ويمكن فعل الكفتة في المناسبات والعزايم، نوع من أنواع الأكلات الجميلة ذات نكهة ممتازة وطعم لذيذ يمكن فعلها في البيت.

كفتة الدجاج

من الاكلات المفضلة لدى الكثير ويمكن فعل الكفتة في البيت بطريقة سهلة وبسيطة بمكونات بسيطة مثل:

دقيق بمقدار 2 ملعقة.

فيليه الدجاج بمقدار 4 قطع.

بقسماط بمقدار ربع كوب.

ملح بمقدار ملعقة صغيرة.

بيضة.

فلفل أسود بمقدار ربع معلقة.

نشا بمقدار 2 معلقة.

كزبرة بمقدار نصف ملعقة صغيرة.

كركم مقدار نصف معلقة.

كمون بمقدار نصف ملعقة صغيرة.

زنجبيل بمقدار نصف معلقة.

مقادير صلصة الزنجبيل

ملح بمقدار ربع معلقة.

مرق بمقدار 2 كوب.

زنجبيل بمقدار معلقة.

ثوم بمقدار 2 فص.

زبدة بمقدار 2 ملعقة.

زيت.

دقيق.

فلفل أسود.

طريقة عمل كفتة الفراخ

أولا نقوم بإحضار المفرمة ووضع الدجاج فيها نقوم بفرم فيلية الدجاج ونقوم بمزج إليها الدقيق والملح والفلفل الأسود والكزبرة والنشا والكمون والبقسماط والبيض والزنجبيل ونقوم بتقليب جميع المكونات جيداً مع بعض.

بعد ذلك نستمر في التقليب للحصول على قوام متماسك وناعم.

ثم بعد ذلك نقوم ببل اليد ونقوم بتشكيل الكفتة بالشكل المفضل لديك.

بعد ذلك نقوم بتحضير ماء بمقدار 3 كوب زنجبيل بمقدار معلقة صغيرة ونضع الإناء على النار حتى الغليان.

ثم نقوم بإضافة كرات الكفتة إلى الماء ونقوم بترك الكفتة في الماء حتى تتماسك مقدار من الوقت.

عند ملاحظة تغير لون الكفتة نقوم بإخراجها من الماء.

عند ملاحظة تغير لون الكفتة نقوم بإخراجها من الماء. بعد ذلك نقوم بوضع الكفتة على ورق ناشف تجفيفها .

ثم نقوم بإحضار مقلاة ونضع فيها الزبدة ونضعها على النار ونقوم بالتقليب للكفتة وإخراجه عند ملاحظة احمرار الكفتة وتغير لونها.

بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق إلى المقلاة بعد إخراج الكفتة منها ونقوم بتقليب الدقيق حتى نلاحظ تغير لون الدقيق.

ثم نقوم بمزج المرق والزنجبيل والملح والثوم وقليل من الفلفل الأسود.

بعد ذلك نقوم بوضع الكفتة في الصلصة نقوم بتغطية الكفتة وتركها مع الصلصة حتى تكبر وتنضج.

في الختام نكون وضحنا كفتة الدجاج، وطريقة عملها بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة متواجدة داخل بيت كل ست بالإضافة إلى النكهة الممتازة والرائحة الجميلة يحبها الأطفال والكبار من الأكلات الغير معتادة التي يمكن أن يفعلها السيدات كنوع من أنواع التغيير، يقوم بها الأمهات في البيت لضمان صحية الأكل وجودته ومعرفة المقادير.