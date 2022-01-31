كريمية وقوامها رائع.. البسبوسة المحشية بالقشطة على طريقة المحلات تذوب في الفم

البسبوسة المحشية، من الحلويات التي يمكن فعلها في البيت بأسهل المقادير وأبسط الطرق التي يمكن من خلال أن تخرج أحلى الحلويات من البسبوسة، تعد البسبوسة من الحلويات الشرقية المفضلة لدى البعض، يقبل عليها الكثير الأطفال والكبار وهي من الحلويات التي يمكن فعلها في جميع المناسبات ويمكن إضافة إليها العديد من الحشوات التي يمكن من خلال زيادة نكهة البسبوسة.

البسبوسة المحشية

من ابسط الحلويات التي يمكن فعلها وهى البسبوسة المحشية من الحلويات المفضلة لدى الكثير من الناس ويمكن فعلها بأبسط الخطوات وأبسط المقادير الغير مكلفة المتاحة في كل بيت واليكم طريقة عمل البسبوسة وهي:

السميد الخشن مقدار كوب وربع.

زيت نباتي بمقدار كوب.

جوز الهند بمقدار كوب.

حليب بمقدار كوب.

2 بيضة.

بيكينج بودر بمقدار ملعقة كبيرة.

برش البرتقال بمقدار 2 ملعقة صغيرة.

وبرش الليمون بمقدار 2 ملعقة صغيرة.

ماء الزهر بمقدار 4 معالق صغيرة.

مقادير القشطة

حليب سائل بمقدار 3 أكواب.

نشا بمقدار 8 معالق.

سكر بمقدار نصف كوب.

ماء الزهر بمقدار 4 معالق.

نوع من المكسرات مثل اللوز.

طريقة تحضير حشوة البسبوسة

نقوم بتجهيز الحشوة القشطة عن طريق مزج الحليب مع السكر بمقدار نصف كوب، ونقوم بمزج النشا والحليب بمقدار نصف كوب ونقوم بتقليب المكونات جيداً حتى تختلط مع بعض جيداً ونضعهم على النار.

ثم نقوم بمزج الخليط على الحليب ونستمر في التقليب حتى يصبح الخليط ذو كثافة عالية.

نقوم بإزالة الخليط من على النار ومزج إليه ماء الزهر.

ثم نقوم بوضع الخلطة في الثلاجة.

طريقة عمل بسبوسة المحلات

نقوم بتجهيز الخليط الخاص بسكان البسبوسة نقوم بمزج السكر مع الماء ونضعهم على النار حتى الغليان ونقوم بعد ذلك إضافة إليهم ماء الزهر ونتركها جانباً.

ونقوم بعد ذلك بتجهيز سميد عن طريق مزج جميع المكونات مع بعض جيداً مع التقليب الجيد للحصول على قوام متماسك.

نقوم بإحضار صينية متوسطة في الحجم ونقوم بدهنها بقليل من الطحين والزبدة.

ثم نقوم بتوزيع الخليط بمقدار نصف الخليط في الصينية.

نقوم بتجهيز الفرن حتى درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ثم نقوم وضع الصينية في الفرن حتى 10 دقائق في حين ملاحظة تماسك الخليط.

نقوم بإخراج الصينية من الفرن ونقوم بوضع حشوة القشطة الباردة على الصينية ونقوم بتسوية سطح الحشوية باستخدام معلقة.

ثم نقوم بعد ذلك بمزج إلى الصينية ما تبقى من البسبوسة ونقوم بإدخالها إلى الفرن وإعادة تسوية الصينية.

تترك الصينية في الفرن حتى 10 دقائق حتى ملاحظة اكتساب البسبوسة اللون الذهبي.

ونقوم بإزالة الصينية من الفرن وتركها حتى تبرد.

بعد ذلك نقوم بإدخال الصينية في الثلاجة حتى تتماسك ونقوم بتزينها باللوز.

في النهاية نكون وضحنا البسبوسة المحشية طريقة عمل الحشوة والتسوية إلى أن تأخذ لونها الجميل المفضل وهو اللون الذهبي، بالإضافة إلى تزينها بالمكسرات المفضلة لديك، البسبوسة من الحلويات الشرقية اللذيذة التي يفضلها البعض بسبب خفتها ويمكن فعلها في رمضان حتى يتم تناولها بعد الإفطار من الحلويات المفضلة لدى الكثير في رمضان ومناسبة للمناسبات والحفلات.