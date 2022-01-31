تكفي كل العائلة.. كفتة الدجاج التركية بكل اسرارها على طريقة الشيف بوراك وأفخم المطاعم

كفتة الدجاج التركية، من الأكلات المتنوعة التي يمكن فعلها، وهي أكلة تركية يمكن فعلها يحبها الأطفال والكبار لما هي نوعاً أخر من أنواع الأكلات المعتادة كل يوم، بالإضافة إلى نكهتها المميزة الرائعة التي تجعل الكثير يقبل عليها، يبحث كثير من الأمهات حول طرق مختلفة لتقديم الأكلات اللذيذة ومنها كفتة الدجاج التركي كفتة ذات طعم لذيذ.

كفتة الدجاج التركية

من الأكلات الشهية المتنوعة التي يفضلها الكثير لاختلافها عن الأكلات المعتادة التي هي الروتين اليومي ويمكن فعل كفتة الدجاج التركية في البيت بمقادير سهلة وبسيطة وموجودة في كل بيت وغير مكلفة وهي:

كفتة الدجاج بمقدار نصف كيلو.

عيش توست مفروم ومزال منه الاحرف بمقدار 2 شرائح.

بهارات بمقدار ملعقة صغيرة.

كزبرة أو بقدونس مفرومين بمقدار ربع معلقة صغيرة.

نعناع بمقدار معلقة.

فلفل أسود بمقدار ربع ملعقة صغيرة.

ملح بمقدار ملعقة صغيرة.

كباب الدجاج التركي الكبير

نقوم بمزج كل المكونات كفتة الدجاج وعيش توست والبهارات اللازمة والكزبرة أو البقدونس والنعناع والفلفل الأسود والملح مع بعض جيداً ونقوم بالتقليب الجيد حتى تتجانس المكونات مع بعض جيداً.

ثم نقوم بتحضير صينية من نوع بايركس أو الوانى التي يمكن أن تدخل الفرن، ونقوم بدهنها بالزيت ونضع فيها أصابع الدجاج بعد تشكيلها.

وبعد ذلك نقوم بوضع زيت على الدجاج من فوق حتى تدخل الفرن وتحمر لونها ولا تتعرض للحرق وتأخذ اللون الذهبي الجميل ويبق مظهر الكفتة الجميل.

نقوم بتجهيز الفرن حتى درجة حرارة عالية ونضع الصينية في الفرن على الرف في المنتصف.

نقوم بترك الصينية في الفرن حتى مدة من الزمن تبلغ نصف ساعة حتى تأخذ الصينية اللون الذهبي الجميل.

ثم نقوم بتقديم الكفتة بشكلها الذهبي اللامع الجميع بطعمها اللذيذ الجديد، تقديم الفرخ في نوع مختلف جديد.

في النهاية نكون وضحنا كفتة الدجاج التركية . من أنواع الأكلات التي يمكن فعلها في البيت لتنوع إلى الأولاد والكبار. يحبها الكثير من الأطفال والكبار اكلات مختلفة بأطعمة ونكهة لذيذة مختلفة. وتمتاز بالتقديم الرائع للون والطعم يمكن فعلها في العزومات. أو في البيت يحبها الكثير لما هي مختلفة عن أنواع الأكلات المعتادة التي نقوم بها من انوع الأكلات اللذيذة.