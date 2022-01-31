لو شعرك بيقع ومش بيطول ضعي هذا المكون الوهمي على الشامبو هيمنع تساقطه وينبت الفراغات في اسرع وقت ممكن  

المكون الوهمي على الشامبو هيمنع تساقطه وينبت الفراغات، الكثير من السيدات يبحثن عن طرق طبيعية وفعالة لتقوية الشعر وتطويله وتجهل الكثير عن الفوائد التي تحتوي عليها القهوة، حيث تعد من أفضل المكونات الطبيعية التى تساعد في إطالة الشعر وإزاله الدهون الضارة وتنظيف فروة الشعر كما تمد الشعر بالعديد من الفيتامينات والعناصر المضادة للأكسدة التى تقوية وتقلل من تساقطه لذا فإن إضافة القهوة إلى الشامبو من الوصفات السحرية التى يجب تجربتها لتطويل الشعر وتقويته وإليك الطريقة.

المكون الوهمي على الشامبو هيمنع تساقطه وينبت الفراغات

ينصح باستخدام هذه الوصفة لإنها فعاله جداً في تطويل وتكثيف الشعر وإنبات الفرغات

مكونات وصفه القهوة لتطويل الشعر

كوب ماء.

ملعقتان من القهوة المطحونة.

عبوة من الشامبو الطبي الخاص.

خطوات تحضي القهوة على الشامبو لتطويل الشعر

نقوم بتسخين كوب واحد من الماء ثم نتركه يبرد قليلا.

نضيف القهوة إلى الماء ونقلب جيدا.

نضيف خليط الماء والقهوة إلى عبوة الشامبو الطبي الخاص.

ترج الزجاجة ونتركها لمدة ساعتين قبل أن تستخدم على الشعر.

طريقة استخدام وصفه القهوة لتكثيف الشعر

وقت الاستحمام، أبداي بوضع كمية من خليط القهوة و الشامبو على الشعر ثم قومي بتدليك فروة الرأس جيدا.

اتركي الشامبو المضاف إليه القهوة على شعرك لمدة 10 دقائق ثم اغسليه جيدا بالماء الفاتر وكرري ذلك مرتين أسبوعيا.

القهوة مع شامبو جونسون ل علاج التساقط والعمل على إطالة الشعر وتقويته

كشفت دراسة ألمانية أن الكافيين الموجود بالقهوة يعمل على علاج ضعف الشعر وتساقطه ويقوى الشعر ويحفز نموه واطالته بشكل أسرع وذلك يتم من خلال عمل شامبو القهوة المكون من القهوة وشامبو جونسون

طريقة تحضير شامبو جونسون مع القهوة

هذه الوصفة فعاله جداً في تطويل وتكثيف الشعر وإنبات الفراغات

مكونات وصفه القهوة لتطويل الشعر

3 ملاعق من مسحوق القهوة الناعم.

عبوة صغيرة من شامبو جونسون حوالي 250 مل.

¼ كوب من الماء المغلي.

خطوات التحضير والاستخدام