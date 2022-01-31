نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة سهلة لتكثيف الحواجب والرموش خطوة بخطوة وبمكونات طبيعية وبدون مجهود او تعب في المقال التالي

عمر شويل - جدة يوجد الكثير من النساء الذين يعانون من الرموش والحواجب الخفيفة ويبحثون عن طرق فعالة في كثافتها، لأن استخدام الماسكرا ومصحح الحواجب لا يمكن أن يستمر طويلًا حيث يتم وضعهم بشكل مؤقت وبعد ذلك يتم إزالتها بالإضافة إلى أنهم يتركون أضرار كبيرة وكل منهم يسبب سقوط شعر الحواجب والرموش أكثر مما كانوا عليه.

زيت الخروع و البيض لتكثيف الرموش

أصبحت الطرق الطبيعية من أكثر الطرق الفعالة في تكثيف الرموش والحواجب، كما تأتي بنتائج سريعة لكن تحتاج إلى الاستمرار على استخدامها

المكونات

ملعقة صغيرة واحدة من بياض البيض.

نصف ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

3 قطرات من الجلسرين.

طريقة التطبيق

نحضر زجاجة فارغة ونظيفة، ونحضر أيضًا فرشاة ماسكرا نظيفة وجافة.

يخفق بياض البيض جيدًا وتوضع عليه جميع المكونات الأخرى.

تقلب جميع المكونات مع بعضها حتى تتداخل مع بعضها.

يوضع الخليط في الزجاجة.

يتم استخدام الخليط على الرموش بواسطة فرشاة الماسكرا.

يترك الخليط على الرموش لعدة ساعات طويلة، ويفضل أن يوضع في المساء ويترك طوال الليل.

يغسل الخليط في الصباح بالماء لكي يتم التخلص منه.

وصفة جل الألوفيرا وزيت الجوجوبا

واحدة من أكثر الوصفات الفعالة والتي لها نتائج سريعة في كثافة الرموش والحواجب لذلك يوجد عليها إقبال كبير

المكونات

ملعقة كبيرة واحدة من جل الألوفيرا.

2 ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا.

ملعقة صغيرة من البابونج.

طريقة التطبيق

نضع جميع المكونات مع بعضها ونقلبها جيدًا.

نستخدم فرشاة الماسكارا في وضع الخليط على الرموش أو الحواجب.

نضع الخليط على الرموش والحواجب ويترك لمدة ربع ساعة، ثم يغسل بالماء الفاتر.

يوضع الخليط على الحواجب والرموش مرتين في اليوم صباحًا ومساءًا.

لابد من الاستمرار على استخدام الوصفة لفترة طويلة للحصول على النتيجة المطلوبة.

زيت جوز الهند لتكثيف الحواجب

يحتوي زيت جوز الهند على الفيتامينات التي تعمل على تكثيف الشعر

المكونات

قطرات من زيت جوز الهند.

طريقة التطبيق