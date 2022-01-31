نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبشرة كالمرآة.. ماسك القهوة للبثور السوداء من أول استعمال في 10 دقائق فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة في البداية قبل معرفة ماسك القهوة للبثور السوداء، يجب أن نتعرف على الرؤوس السوداء، فهي من أكثر مشاكل البشرة الدهنية انتشارا، وذلك عند كل من البنات والشباب، حيث تجمع المسام الغبار نتيجة لإفراز الدهون، ويحدث بها انسداد، ينتج عنه في النهاية انسداد لتلك المسام، ويعد التخلص من الرؤوس السوداء مهمه صعب، حيث يحتاج المداومة والاستمرار في روتين يومي للبشرة، لان لو تم التوقف ليوم تعود التراكمات مرة أخرى، وهناك بعض من الطرق التي يمكن استخدامها في علاج الرؤوس السوداء.

ماسك القهوة للبثور السوداء

تعد القهوة من أكثر المواد التي تحتوي في تركيبها، على مصادر تقشير وتنظيف البشرة، حيث يقوم بإزالة الخلايا الميتة، ويعطي البشرة نضارة، وأيضا يستطيع إزالة الرؤوس السوداء، دون أن يتسبب في أي التهابات، وينصح به العديد من الباحثين في مجال العناية بالبشرة، حيث يتم استخدامه في عدد من الماسكات، ونقدم بعض من تلك الطرق البسيطة، ونذكر منها:

حيث يمكن استخدام بقايا القهوة في عمل ماسك صنفرة للبشرة، عن طريق عمل مساج بطريقة دائرية.

وأيضا يمكن مزج تلك البقايا مع كمية من زيت جوز الهند، فلها فاعلية في تنظيف البشرة، وتغذيتها.

فوائد الجيلاتين والقهوة للبشرة

أيضا هناك خلطة تساعد على غلق المسام المفتوح التي تتسبب في ظهور الرؤوس السوداء، وهي عبارة عن خلط الجيلاتين، في شكله السائل مع بقايا القهوة، وذلك لعمل ماسك يساعد في إزالة الرؤوس السوداء، وإعطاء مظهر شبابي للبشرة، بما تحتويه من مضادة الأكسدة، التي تعالج الالتهابات، ويساعد على زيادة نسبة الكولاجين في البشرة، ويتخلص من الشوائب المتراكمة.

ماسك القهوة والملح

يعد استخدام الملح على البشرة مهم جدا، وخاصة الدهنية منهم، ويعمل على علاج الرؤوس السوداء فيها، وذلك عن طريق استخدامها ثلاث مرات خلال الأسبوع الواحد، وإليك طريقة عمل هذا الماسك:

يخلط نوع الملح الذي يحتوي على نسبة عالية من اليود مع كمية من القهوة وزيت ثمرة جوز الهند.

بعد ذلك يتم خلط المكونات جيدا، حتى تندمج جيدا.

ثم بعد ذلك يتم غسل البشرة بالماء الفاتر لكي يرطبها قليلا.

بعد ذلك نضع الخليط على البشرة، مع عدم الاقتراب من العين، بواسطة الحرك الدائرية على البشرة

ثم ونتركه لمدة لا تقل عن ربع ساعة، ثم يغسل بماء فاتر.

في الختام ومن كل السطور السابقة. نجد أن ماسك القهوة للبثور السوداء. لا غنى عنه لكل أنواع البشرة التي تعاني من التراكمات الدهنية في خلاياها.