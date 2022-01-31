نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل صوص الشوكولاتة بالحليب البودر بدون زبدة أو دهون لتزيين الكيك في المقال التالي
صوص الشوكولاتة بالحليب البودر ، من الوصفات اللذيذة والتي تتكون من مكونات بسيطة. كما يمكن استخدامها في تزيين العديد من أنواع الكيك والحلويات المختلفة كالدونات والأيس كريم، كما أنها تعد بواسطة الكبة أو الخلاط الكهربائي.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل خلطة بهارات اللحمة.
مكونات صوص الشوكولاتة بالحليب البودر
سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي:
- ١٣٠ مللي من الحليب أو نصف كوب وملعقتين كبار.
- كوب من الحليب البودرة أو ١٠٠ جرام.
- كوب من السكر البودرة أو ١٠٠ جرام.
- وكوب من الكاكاو الخام أو ٩٠ جرام.
طريقة التحضير
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صوص الشوكولاتة بالحليب البودر ويعد بواسطة الكبة أو الخلاط الكهربائي وطريقة تحضيره كالتالي:
- نقوم بخلط الحليب العادي مع السكر البودرة في الكبة أو الخلاط الكهربائي جيدا.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الحليب البودرة إلي الخليط ونخلطهم جيدا حتى تتجانس المكونات تماما.
- ثم نقوم بإضافة كوب الكاكاو الخام إلى الخليط ونخلط جميع المكونات جيدا حتي تتجانس جميع المكونات وتصبح مزيج متجانس.
- ثم يكون صوص الشوكولاتة بعد ذلك جاهزة للاستخدام وبالهناء والشفاء.
- كما يمكن استبدال الكاكاو الخام بالكاكاو المحلى وحينئذ ينبغي تقليل كمية السكر حسب الرغبة.
- ويمكننا استخدامه في تزيين كيكة الكاكاو أو أي نوع آخر من الكيك أو الحلويات المختلفة.
- كما يوجد العديد من الصوصات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل صوص الفانيليا أو الكراميل.
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