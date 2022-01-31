طريقة عمل صوص الشوكولاتة بالحليب البودر بدون زبدة أو دهون لتزيين الكيك

صوص الشوكولاتة بالحليب البودر ، من الوصفات اللذيذة والتي تتكون من مكونات بسيطة. كما يمكن استخدامها في تزيين العديد من أنواع الكيك والحلويات المختلفة كالدونات والأيس كريم، كما أنها تعد بواسطة الكبة أو الخلاط الكهربائي.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل خلطة بهارات اللحمة.

مكونات صوص الشوكولاتة بالحليب البودر

سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي:

١٣٠ مللي من الحليب أو نصف كوب وملعقتين كبار.

كوب من الحليب البودرة أو ١٠٠ جرام.

كوب من السكر البودرة أو ١٠٠ جرام.

وكوب من الكاكاو الخام أو ٩٠ جرام.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صوص الشوكولاتة بالحليب البودر ويعد بواسطة الكبة أو الخلاط الكهربائي وطريقة تحضيره كالتالي: