بزجاجة فارغة.. فطائر المقلاة المحشية ألذ من المحلات وأسرع حلوى تركية في برد الشتاء

فطائر المقلاة المحشية، من الأكلات الخفيفة التي يحبها الكثير من الأطفال والكبار، وهي تعد من الأكلات اللذيذة التي يمكن حشوها بجميع أنواع الحشوات المفضلة لديك يعطي نكهة لذيذة للفطائر، وتعد كنوع من أنواع الأكلات التي يمكن تناولها في الفطور أو العشاء أو الغدا تتخلف الحشوات ممكن أن تكون الحشوة لحمة مفرومة أو أى نوع من أنواع الجبن أو السبانخ.

فطائر المقلاة المحشية

من الأكلات اللذيذة التي يحبها البعض فطائر المقلاة ويمكن فعلها في البيت بنكهة مختلفة وبمقادير بسيطة وسهلة وهي:

دقيق بمقدار كوب واحد.

السميد بمقدار كوب كبير.

ماء بمقدار 2 كوب ونصف.

سكر بمقدار ملعقة كبيرة واحدة.

خميرة فورية بودر بمقدار ملعقة كبيرة واحدة.

الفانيليا بمقدار ملعقة صغيرة واحدة.

ملح بمقدار نصف معلقة.

زيت بمقدار كمية محددة.

عسل أبيض بمقدار 3 معالق كبيرة.

مكسرات مفرومة بمقدار 2 ملعقة كبيرة.

الفطائر التركية الحلوة

نقوم بإحضار إناء ونضع فيه السميد والدقيق والملح والخميرة والسكر والفانيليا، ونقوم بمزج إليها الماء ونقوم بتقليب المكنات جميعاً مع بعض حتى تمتزج وتبق على شكل عجين.

ثم نقوم بمزج الماء بمقدار الكمية المتبقية ونقوم بالعجن للحصول على قوام سائل.

نقوم بترك الخليك في مكان دافئ ونقوم بتغطيته حتى ترتاح العجينة وتخمر وتزداد في الحجم إلى الضعف.

ثم نقوم بتجهيز المقلاة وتحضيرها متوسطة الحجم ونقوم بوضع الزيت بمقدار القليل ونضيف من العجينة مقدار كوب أو كوب إلا ربع ونقوم بالتوزيع كمية أخرى من فوقها الزيت بمقدار كمية قليلة.

نقوم بوضعها على النار بمقدار درجة حرارة متوسطة حتى تأخذ اللون الذهبي وتحمر حواف المقلاة.

ثم نقوم بقلبها على الناحية الأخرى وذلك باستخدام المعلقة للتقليب و نقوم بتركها حتى تأخذ اللون الأحمر وتكبر في الحجم.

نقوم بتكرار مع العجينة الأخرى للحصول على الكمية التي تم عجنها.

ثم نقوم بوضع فطائر المقلاة بطريقة الرص جيداً على بعض ونقوم بوضع العسل عليها مع التوزيع الجيد و التزيين بالمكسرات الحبيبات المهروسة.

في النهاية نكون وضحنا فطائر المقلاة المحشية وطريقة عملها بالإضافة إلى توضيح ايضاً المقادير التي يمكن استخدامها لعمل الفطائر بمقادير سهلة وبسيطة وموجودة في كل بيت، وعلى الرغم من سهولة تحضيرها إلا أنها تمتاز بالطعم اللذيذ والرائحة الجميلة ويمكن يتم وضع الحشوة المفضلة لدى البعض باللحمة المفرومة و الجبن بجميع أنواعها.