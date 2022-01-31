بكوب لبن واحد عملت أكبر كمية من الكريم شانتيه زي بتاع الحلواني بقوام تقيل ومتماسك في 5 دقائق

يتم استخدام العديد من المكونات الخام مع الحلويات اثناء اعدادها في المرة الأولى ‏وذلك لأن اغلب الحلويات تحتاج ‏إلى العديد من الطبقات اللذيذة والمميزه سواء طبقات الكريمة أو طبقات الكيك ‏ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن ‏احد المكونات الخام التي نحتاج إليها أثناء إعداد الحلويات وهو دريم ويب ويتم إضافة إلى الكثير من انواع الحلويات حتى يجعل طعمها مميز ومختلف وعادت أن يتم شراء هذه الكريمة من الخارج سواء كانت سائلة أو بودرة ‏ولكنها عادة تكون طويلة الأمد ‏يتم استخدام العديد من المواد الحافظة والمواد الكيميائية فيها لذلك من الأفضل عدم استخدام الكريمة من الخارج ويتم اعدادها في المنزل بطريقة صحية وباستخدام المنتجات الطبيعية الموجودة لدينا في المنزل من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد هذا الكريم داخل المنزل باستخدام مكونات طبيعية و المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد هذه الكريمة بسهولة.

‏مكونات إعداد كريمة الخفق في المنزل

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فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد كريمة الخفق هذه الكريمة تتكون بشكل أساسي من الحليب نحتاج إلى اضافة بعض المكونات الأخرى حتى تكون جاهزة للاستخدام وفيما يلي سنتحدث عن جميع هذه المكونات وهذه المكونات هي:

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كوب كبير من الحليب.

ملعقة كبيرة من الجيلاتين.

¼ كوب تقريبا من السكر المطحون.

كوب من الماء البارد جدا.

ملعقة كبيرة من الفانيليا سائلة.

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طريقة إعداد كريمة الخفق في المنزل

ما يلي سنتحدث عن طريق التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد هذه الكريمة بشكل سريع في المنزل وهذه الخطوات هي:

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