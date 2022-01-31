اسرع خبز وبدون تخمير...طريقة عمل خبز الشاورما والتورتيلا طري جدا لكل أنواع السندوتشات مش هتفكرى تشتريه تأني

عمل خبز الشاورما والتورتيلا طري جدا، يعد خبز الشاورما والتورتيلا واحدًا من أفضل أنواع الخبز الذي يستخدم في كثير من الوصفات سريعة التحضير وتعتمد كثير من المطاعم على وجود هذا الخبز وبالرغم من ذلك يُمكن تحضيره في المنزل باستخدام مكونات بسيطة وغير مكلفة وعمل أشهى الوصفات الموجودة في المطاعم وفيما يلي طريقة تحضيره في المنزل بمكونات اقتصادية.

عمل خبز الشاورما والتورتيلا طري جدا

لمقادير المطلوبة لعمل خبز الشاورما أو التورتيلا

كوبين من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة من الخميرة.

كوب سميد.

كوب من الماء الفاتر.

طريقة تحضير خبز الشاورما

نحضر بوله ونضع بها المكونات الجافة الدقيق مع السميد والملح والخميرة ونخلطهم جيدًا.

نقوم بعد ذلك بإضافة الماء بالتدريج حتى نحصل على عجينة متماسكة.

على مسطح نضع رشه من الدقيق ونضع عليها العجينة.

نقوم بتقسيم العجينة إلى عشر كرات متساوية الحجم.

نترك العجينة حتى يرتاح لمدة نصف ساعة.

نقوم بفرد العجين على سطح مرشوش بالدقيق في شكل دائري.

نحضر مقلاة وندهنها بالزيت ونقوم بخبز العجين بها على الجانبين وبذلك يُصبح الخبز جاهز لعمل الشاورما.

طريقة عمل خبز الشاورما أو التورتيلا بالدقيق الأسمر

مكونات المطلوبة عمل خبز الشاورما آو التورتيلا

كوب من الدقيق الأسمر.

وكوب من الدقيق الأبيض.

كوب من زيت نباتي.

ملعقة من بيكنج بودر.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الخميرة

طريقة تحضير عمل خبز الشاورما أو التورتيلا