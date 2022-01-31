نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كريم الخميرة والنشا لنفخ الخدود وتوريد الشفايف وتبيض فوري للأماكن الغامقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم الخميرة والنشا، من المواد الطبيعية التي لها أثر كبير في توحيد لون البشرة وتفتيحها وتخليصها من البقع والتصبغات وفي نفس الوقت متوفرة في كل منزل طوال الوقت (الخميرة)، وهذا لأن الخميرة تحتوي على مجموعة كبيرة من مضادات الأكسدة بالإضافة إلى المعادن والفيتامينات التي لها دور كبير في علاج التصبغات والبقع التي تصيب البشرة، كما تساعد الخميرة على تخليص البشرة من الجلد الميت، وإليكم طريقة استخدامها لعمل ماسك طبيعي لتفتيح البشرة:

طريقة عمل كريم الخميرة والنشا لنفخ الخدود

المكونات

ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة.

نصف كوب من الزبادي.

طريقة التحضير

يتم خلط المكونات السابقة سوياً وبعدها يتم توزيع الخليط على الوجه ويتم تركه حتى يجف تماماً، بعد ذلك يتم غسل الوجه بالماء الدافئ ويجفف ويتم ترطيبه بشكل جيد، يمكن تطبيق هذا الماسك مرتين في الأسبوع، وللعلم فإن هذا الماسك يعمل على ترطيب البشرة بشكل ملحوظ.

ماسك الخميرة لتبيض البشرة

المكونات

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة صغيرة من العسل.

ملعقة صغيرة من الحليب.

طريقة التحضير

يتم خلط جميع المكونات سوياً، ثم يوزع الخليط على الوجه ويٌترك حتى يجف تماماً، وبعدها نغسل الوجه بالماء الدافئ ونرطبه جيداً، وللحصول على نتيجة مرضية يتم تطبيق الماسك على الوجه مرة كل أسبوع.

معجزة كريم الخميرة والشوفان لتبيض البشرة

المكونات

ملعقة صغيرة من الخميرة الجافة.

ثلث كوب من الشوفان المطحون ناعم.

ربع كوب من الحليب.

طريقة التحضير

يتم خلط جميع ما سبق حتى نحصل على خليط متجانس، نقوم بتوزيعه على الوجه ونتركه لمدة ربع ساعة، ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ ونرطبه جيداً، يتم تطبيق هذا الماسك مرتين كل أسبوع.

ماسك الخميرة لشد الوجه وتقليل التجاعيد

المكونات

نصف كوب من الخميرة الجافة.

ربع كوب من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

يتم خلطهم سوياً وبعد ذلك يتم تطبيق الخليط على البشرة لمدة ثلث ساعة، وبعد ذلك نغسل الوجه بالماء الفاتر، ونكرر هذا الماسك مرة كل أسبوع للحفاظ على نضارة وشباب البشرة، وللعلم يجب استبدال زيت الزيتون ببيروكسيد الهيدروجين والموجود في جميع الصيدليات في حالة البشرة الدهنية.