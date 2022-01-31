طريقة عمل كفتة الحاتي الأصلية بكل سهولة وانسي انها تفك منك

طريقة عمل كفتة الحاتي، تتميز كفتة الحاتى المصرية بتعدد طريقة تحضيرها وكذلك بالوصفات المختلفة حسب كل محافظة، وهى من الأطباق المميزة والشهية وكذلك يسهل تحضيرها في البيت دون اللجواء إلى شرائها جاهزة من المطاعم، وبالتالى سنتعرف على بعض الخطوات والمكونات لتحضير الكفتة السريعة العادية وكفتة الحاتى في فرن البيت و هى من الأكلات المفضلى لدى المصريين، وبالتالى نتعرف على الفرق بين الكفتة العادية وكفتة الحاتى.

طريقة عمل كفتة الحاتى

مكونات الكفتة:

٥٠٠ كيلو غرام من اللحمة المفرومة.

حبة من طماطم مبشورة.

حبة من بصلة مفرومة.

معلقة صغيرة من الدهن أو السمن.

ملعقتين من الخل.

بهارات اللحمة.

ثلاث ملاعق من البقسماط المطحون.

قطعة من الفحم.

ملعقة صغيرة من الملح.

خطوات تحضير كفتة الحاتي

نضع في وعاء اللحمة المفرونة والبقسماط الناعم والخل ونخلط المكونات. ثم نقوم بتتبيل اللحمة ملعقة صغيرة من الملح والزعتر والبهارات ثم نترك اللحمة تشرب التتبيلة مدة نصف ساعة. وبعد ذلك نضيف البصل المفروم والطماطم، وبالتالى نقوم بتشكيل الكفتة على شكل أصابع. وأخيرا في صينية الفرن نضع قطعة الفحم ونقوم برص صوابع الكفتة وندخلها للفرن. نقوم بإخراح الكفتة ونضعها في طبق التقديم والتزيين بالقليل من بالقدونس مع السلطات والطحينة والأرز وبالصحة والعافية.

طريقة عمل كفتة الحاتي السريعة في البيت

المكونات

كيلو من لحمة ضانى مفرومة.

نصف كيلو من البصل المفروم.

ربطة من البقدونس المقطع.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

معلقة صغيرة من الملح.

خطوات التخضير