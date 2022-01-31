كريم النشا لفرد الشعر الخشن وتنعيمه اقوي كيراتين طبيعي خلال ساعتين

كريم النشا لفرد الشعر الخشن، إذا كنتي من أصحاب الشعر المعوج بنسبة بسيطة وتودين الحصول على شعر أملس ناعم دون اللجوء إلى المكواة الكهربائية أو مواد الفرد الموجودة في صالونات التجميل، فإن النشا الذي يتم استخدامه في المطبخ لتحضير بعض الأطباق يمكن استخدامه في عمل ماسكات لفرد الشعر وتنعيمه، لكن بشرط المداومة على استخدامه.

كريم النشا لفرد الشعر الخشن

المكونات

ربع كوب من النشا.

ربع كوب من زبدة الشيا

طريقة التحضير

يتم تذويب زبدة الشيا في حمام مائي ساخن ثم نضيف لها النشا.

نقلب حتى نحصل على خليط متجانس.

نقوم بتطبيق الخليط على كامل الشعر ونغطيه لمدة نصف ساعة.

نغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو الطبي جيداً.

نكرر هذا الماسك مرتين في الأسبوع الواحد.

فرد الشعر الخشن بالنشا

المكونات

ثلث كوب من النشا.

كوب من الماء.

ربع كوب من زيت جوز الهند.

نصف كوب من العسل.

طريقة التحضير

نخلط الماء مع النشا جيداً ثم نرفع الخليط على النار ونتركه حتى يتحول إلى خليط كثيف.

نرفع خليط النشا من على النار ثم نضيف له العسل ونقلب.

نذوب زيت جوز الهند في حمام مائي ساخن ثم نضيفه إلى الخليط السابق ثم نقلب جيداً.

نوزع الخليط بعد أن يبرد على الشعر النظيف الجاف ثم نتركه لمدة ساعة كاملة.

نغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو الطبي ونكرر الماسك ثلاث مرات في الأسبوع للحصول علي نتيجة مرضية.

ماسك النشا لتنعيم الشعر الخشن

المكونات

ثلث كوب من النشا.

حبة متوسطة من الطماطم.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير