نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأسرار التجار.. ملعقة واحدة لتخزين الكرنب من السنة للسنة من غير ما يجلد أو يتهري في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكرنب من الخضروات الورقية الكثيرة الاستهلاك وخاصةً في فصل الشتاء، لأنه يستخدم لعمل محشي الكرنب اللذيذ المناسب للأجواء الشتوية الباردة التي نعيشها الآن، وهنا نقدم لكل ربات البيوت طرق بسيطة لتخزين الكرنب لفترات طويلة سواء دون سلق أو مسلوق، وذلك ليتم استخدامه فوراً بمجرد الحاجة لطبخه.

طريقة تخزين الكرنب في الثلاجة

يمكن حفظ حبة الكرنب السليمة في الثلاجة لمدة لا تزيد عن أسبوعين في الثلاجة، وذلك يتم بإزالة الأوراق الخارجية التالفة للكنبة، وبعدها يتم لف الكرنبة بفوطة نظيفة ورطبة بعض الشيء، وبعدها يتم وضع الكرنبة داخل كيس بلاستيكي مثقب ثم لف الكيس بورق نايلون.

في حالة الرغبة في استخدام جزء من الكنبة وحفظ الجزء الأخر، يتم لف الجزء المراد حفظه بكيس نايلون ثم يوضع في الثلاجة ويكون صالح للاستخدام لمدة لا تزيد عن يومين أو ثلاثة.

يمكن حفظ الكرنب بعد سلق أوراقه دون تقطيع في الثلاجة لمدة ثلاثة أيام، لكن يجب تركها تبرد تماماً بعد الانتهاء من عملية السلق، كما يمكن حفظ الكرنب المسلوق والمقطع في الثلاجة لمدة لا تزيد عن يوم واحد، وفي الحالتين يغطى الكرنب المسلوق بورق نايلون.

طريقة أخري لتخزين الكرنب من السنة للسنة

يفضل تخزين الكرنب في الفريزر بعد سلقه حتى يتم الاحتفاظ به لمدة طويلة تصل إلى ثلاث أو أربع أشهر، ويمكن حفظه مسلوق بطريقتين، الأولى يتم فيها التخلص من الأوراق الخارجية التالفة ثم يتم تقطيع حبة الكرنب إلى أربعة أجزاء، ويتم سلق كل جزء في الماء الساخن لمدة لا تزيد عن دقيقتين، وبعدها نرفع الكرنب على مصفاة ونتركه يبرد تماماً ثم نضع كل جزء في بلاستيكي ونفرغه من الهواء ونغلقه بإحكام ثم نحفظ الكيس في الثلاجة.

كما يمكن سلق أوراق الكرنب ثم رفعها وتصفيتها ثم تقطيعها لتكون جاهزة على الحشو، وبعد ذلك يتم رصها في علبة بلاستيكية أو طبق بلاستيكي وغلق العلبة جيداً و حفظ الكرنب فى الفريزر، وعند الرغبة باستخدام الكرنب المفرز يتم وضعه في الثلاجة لمدة 12 ساعة وبعدها يُترك في المطبخ حتى تصبح درجة حرارته بدرجة حرارة المطبخ ويذوب الثلج من عليه تماماً.