طريقة عمل الحواوشى الاسكندرانى الاصلية الشهية واللذيذة فى المنزل مع سر خلطة وتتبيلة المحلات

تعتبر وجبة الحواوشى من الوجبات المشهورة والمنتشرة بكثرة. وهى من الوجبات المفضلة والمميزة لدى الكثير من الناس. وتعد وجبة الحواوشى من الوجبات الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية للجسم. كما أنها من الوجبات التى يفضلها الكبار والصغار حيث تتميز بالطعم اللذيذ والشهى وخاصة إذا تم اعدادها وتحضيرها بطريقة صحية وصحيحة. وترغب الكثير من ربات البيوت والأمهات فى تحضير وجبة الحواوشى الاسكندرانى فى المنزل لتقديمها الى الاسرة. وسوف نوضح الطريقة في الخطوات التالية.

خطوات وطريقة عمل الحواوشى الاسكندرانى فى المنزل

مكونات اللحمة والبهارات المستخدمة

كيلو جرام من اللحم المفروم.

ثلاث حبات من البصل المفروم.

كذلك اربع فصوص ثوم مفروم.

ملعقة ونصف من بهارات اللحم.

ثم ملعقة من الفلفل الأسود حسب الرغبة.

مع ملعقة صغيرة من البابريكا.

ربع ملعقة من القرفة.

ثم ربع ملعقة من الحبهان.

ايضا ملعقة صغيرة من الشطة

مع ملعقة من الملح حسب الرغبة.

ايضا ملعقة من البهارات المشكلة.

ثم ثلاث حبات من الفلفل الحلو قطع ناعمة.

مكونات عجينة الحواوشى

مقدار كيلو ونصف من الدقيق او حسب الرغبة.

مع ثلاث ملاعق من الخميرة.

ثم كوب من السمن او الزيت.

كذلك ملعقة ونصف من الملح او حسب الرغبة.

مع ملعقتان من البيكنج بودر.

.ثم ملعقتان كبيرة من السكر.

ايضا ماء ساخن للعجينة.

خطوات اعداد وتحضير الحواوشى الاسكندرانى

تحضير اللحمة للحشو

نضع اللحمة المفرومة فى وعاء كبير ثم نضيف اليها البصل المبشور والفلفل الاخضر الناعم واضافة جميع مكونات خلطة اللحمة.

التقليب جيدا حتى تتجانس المكونات معا وتدعك المكونات باليد حتى تتداخل مع بعضها ثم يترك الخليط لمدة ساعة فى الثلاجة حتى تتبل اللحمة جيدا.

تحضير عجينة الحواوشى

فى وعاء كبير نضع الدقيق والخميرة والملح والسكر وتخلط المكونات معا ثم نضع السمنة المذابة فى وسط الدقيق وتقلب الدقيق مع السمنة جيدا ويصبح الخليط ذو ملمس ناعم.

اضافة اللبن الدافى الى الدقيق والخميرة المذابة فى كوب من اللبن ثم يعجن الخليط كله جيدا لبعض الوقت وعندما تكون العجينة غير متماسكة نضيف بعض الماء الساخن او الدافئ بالتدريج مع عجن الخليط جيدا حتى نحصل على عجينة لينة ومتماسكة وتترك العجينة لمدة ساعة حتى تتخمر جيدا.

على رخامة نرش بعض الدقيق ثم نقطع العجينة الى قطع او كرات متساوية الحجم.

ترص قطع العجينة فى صينية مع ترك مسافة بين القطع وتغطى الصينية وتترك مرة اخرى نصف ساعة حتى تتخمر.

خطوات عمل وتسوية الحواوشى الاسكندرانى