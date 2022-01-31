خلطة سورية جبار لتبييض الوجه واليدين في يومين بمكونان فقط نتيجة مجربة

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عمر شويل - جدة خلطة لتبييض الوجه واليدين هذا ما ترغب به الكثير من السيدات والفتيات حيث تعتبر الوصفات الطبيعية هي افضل ما يتم استخدامه كونها خالية تماما من المواد الكيميائية التي تتسبب في زيادة حجم المشكلة كما تكون من العوام الرئيسية في ظهور البقع والنمش والتصبغات واسمرار الوجه مع تكرار استعمالها لفترات طويلة، وذلك يختلف تماما عن الوصفات الطبيعية التي يتم اعدادها وتحضيرها بمكونات من المواد والزيوت والأعشاب الطبيعية الأمنة بشكل يصل إلى مائة في المئة، ومن هذا المنطلق نتطرق معا إلى بعض من الخلطات الطبيعية لتفتيح الوجه واليدين.

خلطة لتبييض الوجه واليدين

تعددت الوصفات الطبيعية من واحدة لأخري في تفتيح الوجه ولعل جميعها تعمل بفاعلية فائقة، ومن ضمن الوصفات المجربة والشهيرة في عالم الوصفات الطبيعية هي وصفة الليمون والنشا هذان المكونان من افضل واقوي المكونات التي تمحك بشرة افتح انقي اصفي وتزيل الاسمرار والطبقة الميتة من على الجلد، فلكل مكون من تلك المكونان يحتوي على خصائص مذهلة في تبييض البشرة.

عصير الليمون والنشا لتبييض الوجه في يومين

المكونات:

بعض من قطرات الليمون.

بعض من النشا.

تطبيق الوصفة

في وعاء صغير نضع كمية النشا ويضاف عليها كمية النشا ونمزج المكونان معا. نحضر قطعة قطن نظيف لتستخدم في توزيع المزيج برفق على الوجه واليدين . نغمس قطعة القطن ونوزع الخلطة على الوجه جيدا مع حركات دائرية. نترك المزيج على الوجه حتي مرور ساعة قبل أن يشطف الوجه بالماء الفاتر، تكرر الوصفة مرة من كل أسبوع لنتيجة سريعة.

قطرات الليمون مع ماء الورد لتبييض الوجه

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

ملعقتان من عصير الليمون.

خطوات تطبيق الوصفة

في وعاء بلاستيك نضع المكونان معا من ماء الورد والليمون ونخلط جيدا جدا. نتطبق الخليط على الوجه واليدين ويترك حتي مرور نصف ساعة . نشطف الوجه واليدين بالماء الدافيء ، نحرص على تكرار الخلطة مرة من كل أسبوع .

الليمون لتبييض الوجه

المكونات:

ملعقة من النشا.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من كريم فيراند لفلي.

الخطوات

نمزج المكونان معا جيدا حتي يصبح لديكي قوام متجانس. نوزع خليط الليمون على الوجه واليدين والرقبة. بعد مرور نصف ساعة يشطف بالماء.

وصفة الزبادي لتفتيح البشرة

مع وصفة الزبادي لتفتيح البشرة في وقتا قصير ستلاحظين الفرق بنفسك، حيث تعمل الزبادي على تبييض الوجه وازالة الندوب والبقع الداكنة كونها تحتوي على عناصر تغذي البشرة بشكل عام، عن طريق توزيع كمية مناسبة من الزبادي على الوجه ثم يدلك جيدا لدقائق وتترك حتي مرور نصف ساعة قبل شطف الوجه بالماء الفاتر.