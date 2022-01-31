نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطعم الجاهزة والقوام كريمي وبخطوات سهلة شيكولاتة النوتيلا في المنزل في المقال التالي
من أنوع الشيكولاتة الفرنسية التي سيطرت علي الأسواق مؤخرا ويحبها الجميع سواء صغار أو كبار، وهي شيكولاتة قابلة للدهن، تقوم الأمهات باستخدامها في السندوتشات للمدارس بين رقائق التوست، كما تستخدم في حشو أقماع الكنافة في شهر رمضان المبارك، تباع النوتيلا في الأسواق والمتاجر الضخمة في كل بلاد العالم، حيث تم اختراعها عام 1806ميلادي، عندما رفض نابليون بونابرت أن يشتري الكاكاو من دولة ببريطانيا، وكان يفعل ذلك بهدف أن يضرب التجارة في بريطانيا، فقام بعض من التجار في إيطاليا بوضع حبات البندق المطحون مع الكاكاو، وتم بيعها في الأسواق، وفد نالت إعجاب الكثير، وتعد النوتيلا مصدر غني السعرات الحرارية وتساعد في زيادة وزن الأطفال.
مكونات شيكولاتة النوتيلا
- نصف كوب من البندق المحمص.
- 1 كوب من الكاكاو الخام.
- كوب من السكر البودرة.
- نصف كوب من الزيت.
- مقدار نصف كوب من الحليب البودرة.
- نصف كوب من القشطة.
- ملعقة كبيرة من الزبدة.
طريقة إعداد شيكولاتة النوتيلا
تعد مكونات النوتيلا متوفرة في بعض المنازل ومن السهل الاستغناء عن بعض المكونات مثل البندق واستبداله بالنسكافية بنكهة البندق، ولمن إذا توافر البندق يعطى لها قيمة غذائية عالية جدا لاحتوائها علي الاوميجا ثري، الذي تساعد الأطفال علي نشاط الذاكرة، وقد قام عدد كبير من الشيفات بصنعها في بعض البرامج التلفزيونية لذلك قامت الأمهات بعمل بحث عن الخطوات والمكونات باستخدام جوجل لذلك إليكم خطوات عمل النوتيلا:
- نقوم بإحضار المطحنة الخاصة بالتوابل والتأكد من نظافتها جيدا.
- نقوم بتحميص البندق علي النار لبضع دقائق.
- نأخذ البندق ونقوم بطحنة ناعم جدا داخل المطحنة.
- نضع الكاكاو الخام مع البندق ونطحنهم جيدا معا.
- في الخلاط الكهربائي نضع خليط الكاكاو والبندق ونضع السكر البودرة واللبن البودر.
- نقوم بإضافة الزيت النباتي بالتدريج حتي يصبح القوام ناعم ويختلك المكونات جيدا.
- نقوم بإضافة القشطة والزبدة في المرحلة الأخيرة حتي لا تفصل القشطة.
- ثم نقوم بتعقيم برطمان مصنوع من الزجاج عن طريق وضعة في ماء مغلي.
- ونتركه حتي يجف تماماً ونتأكد من جافة حتي لا تفسد النوتيلا
- نضع النوتيلا داخل البرطمانات ويغلق جيد.
- من الممكن أن تحفظ خارج الثلاجة ولكن يفضل حفظها داخل الثلاجة.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ