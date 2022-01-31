بطعم الجاهزة والقوام كريمي وبخطوات سهلة شيكولاتة النوتيلا في المنزل

من أنوع الشيكولاتة الفرنسية التي سيطرت علي الأسواق مؤخرا ويحبها الجميع سواء صغار أو كبار، وهي شيكولاتة قابلة للدهن، تقوم الأمهات باستخدامها في السندوتشات للمدارس بين رقائق التوست، كما تستخدم في حشو أقماع الكنافة في شهر رمضان المبارك، تباع النوتيلا في الأسواق والمتاجر الضخمة في كل بلاد العالم، حيث تم اختراعها عام 1806ميلادي، عندما رفض نابليون بونابرت أن يشتري الكاكاو من دولة ببريطانيا، وكان يفعل ذلك بهدف أن يضرب التجارة في بريطانيا، فقام بعض من التجار في إيطاليا بوضع حبات البندق المطحون مع الكاكاو، وتم بيعها في الأسواق، وفد نالت إعجاب الكثير، وتعد النوتيلا مصدر غني السعرات الحرارية وتساعد في زيادة وزن الأطفال.

مكونات شيكولاتة النوتيلا

نصف كوب من البندق المحمص.

1 كوب من الكاكاو الخام.

كوب من السكر البودرة.

نصف كوب من الزيت.

مقدار نصف كوب من الحليب البودرة.

نصف كوب من القشطة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

طريقة إعداد شيكولاتة النوتيلا

تعد مكونات النوتيلا متوفرة في بعض المنازل ومن السهل الاستغناء عن بعض المكونات مثل البندق واستبداله بالنسكافية بنكهة البندق، ولمن إذا توافر البندق يعطى لها قيمة غذائية عالية جدا لاحتوائها علي الاوميجا ثري، الذي تساعد الأطفال علي نشاط الذاكرة، وقد قام عدد كبير من الشيفات بصنعها في بعض البرامج التلفزيونية لذلك قامت الأمهات بعمل بحث عن الخطوات والمكونات باستخدام جوجل لذلك إليكم خطوات عمل النوتيلا: