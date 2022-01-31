تعلمي جميع أسرار طريقة تحضير تتبيلة الستيك في المنزل

يعتبر الستيك من الوجبات الرئيسية والمشهورة التي يحبها الكبار والصغار وتتميز بمذاقها اللذيذ والشهي ويمكن تقديمها مع البطاطس المهروسة أو المقلية أو السلطات المختلفة ويعتبر الثوم مكون أساسي في عمل تتبيلة الستيك حيث يعطي نكهة وطعم لذيذ وتختلف تتبيلة الستيك حسب طريقة الطهي لأن الخلطة المستخدمة في عمل تتبيلة الستيك المشوي تختلف عن تتبيلة الستيك المحمر والستيك المشوي وتعتمد تتبيلة الستيك على اختيار البهارات والصلصة المستخدمة، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة عمل تتبيلة الستيك.

مكونات تحضير تتبيلة ستيك اللحم المشوي

نصف كيلو من لحمة الستيك

ملعقتان كبيرتان من الزيت

ملعقتان كبيرتان من الخل

خمسة وعشرون مللى من صويا صوص

فصين من الثوم المهروس

ملعقة كبيرة من السكر

قليل من الملح

فلفل أسود

طريقة تحضير تتبيلة ستيك اللحم المشوي

نحضر وعاء عميق ونضيف به الصويا صوص والسكر والثوم والخل والملح والفلفل ونخلطهم معا بشكل جيد.

ثم نقوم بوضع شرائح الستيك في التتبيلة ونتركها حتى نتأكد من تشرب شرائح الستيك التتبيلة بشكل جيد.

حتى نحصل على قوام طري ونكهة لذيذة يفضل ترك شرائح الستيك داخل التتبيلة لعدة ساعات في الثلاجة.

يفضل عدم ترك اللحم مدة طويلة أثناء الشوي حتى لا تجف، وبالهنا والشفا.

مكونات تحضير تتبيلة الستيك

شريحتين من لحم ستيك

فصين من الثوم المهروس

نصف كوب من الزبادي

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

بهارات وملح حسب الرغبة

ملعقة صغيرة من القرفة

حبتان من الهيل

طريقة تحضير تتبيلة الستيك

نحضر وعاء ونضع به الثوم الزبادي وزيت الزيتون والملح والفلفل الأسود والهيل والقرفة ونخلطهم جيدا.

نضع شرائح الستيك في الخلطة ونغطيها بكيس ونتركها لمدة أربعين دقيقة في الثلاجة قبل الشوي والطهي.

سر نجاح شرائح الستيك المشوي

لا نترك شرائح الستيك فترة طويلة في الشوي حتى لا تجف.

يفضل شوي الشرائح بوضعها في ورق من الفويل حتى تنضج جيدا وتحافظ على نكهتها.

فوائد شرائح الستيك