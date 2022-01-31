نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة منزلية سحرية لشد البشرة والتخلص من التجاعيد مدي الحياه في 3 دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة بديل البوتكس لنفخ الخدود وشد البشرة، يتجه العالم حالياً لحقن الفيلر والبوتكس بحثاً على حلول لاسترجاع شباب وحيوية البشرة وللحصول. أيضاً على وجه به خدود ومشدود، ولكن الموضوع ليس بهذه البساطة فهذه الأشياء تضر البشرة أكثر ما تفيدها لأنها تقوم بتغيير مباشر في ملامح الوجه، وتحتاج لتكرار، والجدير بالذكر أن هذه الأشياء المصنعة يمكن استبدالها بخلطات و صفات طبيعية تعطي نفس النتيجة وتكون نتيجة دائمة تستمر لوقت طويل.

بديل البوتكس لنفخ الخدود وشد البشرة

توجد الكثير من الخلطات الطبيعية التي تكون نتيجتها مثل حقن الفيلر والبوتكس، ومن هذه الوصفات نجد:

خلطة النشا والشاي الأخضر

من المعروف عن الشاي الأخضر أنه غني بمضادات الأكسدة التي تقضي على التجاعيد التي تظهر في البشرة والخطوط الرفيعة، هذا بجانب أنه يمتع اتساع المسام التي بدورها تمنع ظهور حبوب البشرة، وبالنسبة للنشا فهو يعزز تقشير البشرة وتنقيتها من أي شوائب وجلد مين بها، هذا بجانب أنه يساعد في تجديد الخلايا وتعزيز نسبة الكولاجين في البشرة وكل هذه الخصائص تساعد في الحفاظ على نضارة وشباب البشرة، ويتم تحضيرها كالتالي:

المكونات:

ملعقتان نشا كبيرتان.

مقدار ربع كوب شاي أخضر فاتر.

طريقة التحضير والاستخدام:

أول خطوة نضع النشا في وعاء عميق ونضيف له ماء الشاي الأخضر الفاتر بشكل تدريجي للحصول على خليط متماسك قوامه متماسك. ثم نضع الخليط على البشرة عدا منطقة العينين ونتركه لمدة ٣٠ دقيقة، وبعدها نغسل البشرة بالماء البارد والغسول المناسب لنوع البشرة. ينصح بالمواظبة على هذه الوصفة مرة كل أسبوع للحصول الي النتيجة المرادة في وقت قصير.

خلطة الليمون واللبن المفيدة للبشرة

يعد الليمون واللبن من أكثر العناصر الطبيعية التي تستخدم في تغذية البشرة، وهذا لأنها تحتوي على كثير من العناصر الغذائية والبروتينات، والفيتامينات، والكالسيوم، والبوتاسيوم، يتم تحضير هذه الوصفة كالتالي:

المكونات:

ملعقة عصير ليمون صغيرة.

ملعقة لبن زبادي صغيرة.

طريقة التحضير والاستخدام: