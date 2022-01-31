مش هتشتري الجاهز تانى.. حواوشي الكبابجي بالخلطة السرية بنفس طعم الجاهز بالظبط

مش هتشتري الجاهز تانى.. حواوشي الكبابجي بالخلطة السرية طريقة عمل حواوشي الكبابجي واحدة من الوصفات الأكثر طلبًا على مواقع الطبخ الإلكترونية من قبّل ربات المنزل، فالحواوشي واحد من أشهر الأكلات المصرية والتي يشتهر بها المطبخ المصري، كما أنه يمكنك تناولها في أي وقت وأي كان فهي من أفضل الأكلات السريعة، ولكنها تحضيرها في المنزل أفضل وأكثر ضمانًا من الحواوشي الجاهز، فاللحوم خصيصًا لا يجب تناولها من الخارج حيث أنه غير مضمون مصدر هذه اللحوم وقد تتسبب في تسمم غذائي لك ولأطفالك.

طريقة عمل حواوشي الكبابجي في المنزل

مكونات الطريقة:-

لحمة مفرومة (الكمية بحسب الرغبة).

دهن بمقدار ربع كيلو.

تفل بصل.

ماء بصل.

صلصة في ملعقة صغيرة.

ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج باودر.

لية.

فلفل أسود وملح طعام.

شطة (بحسب الرغبة).

زيت نباتي.

فحم.

ورق فويل.

خبز بلدي.

خطوات تحضير الحواوشي

قومي بخلط كل من البصل واللحمة المفرومة والدهن والفلفل والملح مع يعضهم في الخلاط أو الكبة الكهربائية حتى يمتزجوا.

أضيفي كوب ماء البصل مع الصلصل والملح والشطة والفلفل الأسود وخل الطعام وقلبيهم حتى تحصلي على تتبيلة الحواوشي.

جهزي العيش البلدي (رغيف كامل) وقومي ثم افتحيه نصف دائرة وليس كاملًا ثم قومي بوضع الرغيف جيدًا بكمية كبيرة ليست قليلة.

ثم ضعي طاسة القلي على النار وأضيفي إليها كمية من الزيت ثم ضعي اللية حتى تسخن وتتشوح.

ضعي الحواوشي في الزيت دقيقتين ثم قومي برص الأرغفة بداخل صينية مدهونة بالسمنة وغطيها داخل الفرن مع قطع فحم.

اتركي الحواوشي في الصينية داخل الفرن لمدة عشر دقائق حتى ينضج ثم أخرجيه وابدئي في تقديمه.

أسرار نجاح وصفة الحواوشي مثل الجاهز