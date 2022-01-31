نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فقط بيضة واحدة و أعملي ٨٠ قطعة بسكويت الشيكولاتة بدون فرن في عشر دقائق طعمها أحلي من الجاهز في المقال التالي
هناك العديد من السيدات الذي لا يفضلون استخدام البيض في الحلويات لذلك يفضلون دائما عدم استخدام كمية كبيرة من البيض في الحلويات على الرغم من أن البيض مهم بصورة كبيرة للغاية حتى تكون الحلويات منتفخة ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل كمية كبيرة من بسكويت الشوكولاته بكل سهولة ولكن دون استخدام الكثير من البيض فقط نستخدم بيضة واحدة وسوف نحصل على نفس النتيجة التي نرغب فيها حتى لا يكون البسكويت يحتوي على رائحة البيض تابعوا معانا كافة التفاصيل خلال السطور القادمة.
طريقه عمل بسكويت الشيكولاتة
يمكنكم تحضير بسكويت الشوكولاتة بكل سهولة من خلال المقادير الآتية:
- 1\2 كوب كبير من السكر الناعم.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة صغيرة من البكاء باودر.
- ½ كوب من الزبدة والزيت معًا.
- كوبين من الطحين.
- بيضة واحدة.
طريقة تحضير بسكويت الشيكولاتة
يمكنكم عمل بسكويت الشوكولاتة بكل سهولة من خلال المقادير الآتية والخطوات البسيطة والسهلة الآتية:
- في وعاء كبير يتم وضع الزبدة والزيت والبيض والسكر ويتم تحريك جميع المكونات بشكل جيد حتى تصبح متجانسة ثم يمكنكم استخدام المصري الكهربائي أو الخلاط الكهربائي أيضا.
- ثم يتم بعد ذلك إضافة الدقيق ثم يجب عليكم الاستمرار في تحريك جميع المكونات حتى تظهر لدينا عجينة.
- يجب عليكم أن يتم تقطيع هذه العجينة إلى شكل اسطوانات.
- ثم نقوم بعد ذلك بإدخال قطع العجين إلى الثلاجة ثم يتم تركها في الثلاجة لمدة ساعتين.
- بعد مرور ساعتين نخرج قطع العجين من الثلاجة ثم نقوم بإحضار صينية ونضع على الصينية بعض من ورق الزبدة.
- ثم يتم تقطيع العجين إلى شرائح صغيرة حتى يتكون لنا البسكويت.
- ثم بعد ذلك ندخل قطع البسكويت إلى الفرن تحت درجة حرارة ١٨٠ درجة تقربيا.
- ثم يتم إخراجها وبعد أن تصبح باردة نقدمها مع كوب من الحليب وبالهنا والشفا.
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