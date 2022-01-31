فقط بيضة واحدة و أعملي ٨٠ قطعة بسكويت الشيكولاتة بدون فرن في عشر دقائق طعمها أحلي من الجاهز

هناك العديد من السيدات الذي لا يفضلون استخدام البيض في الحلويات لذلك يفضلون دائما عدم استخدام كمية كبيرة من البيض في الحلويات على الرغم من أن البيض مهم بصورة كبيرة للغاية حتى تكون الحلويات منتفخة ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل كمية كبيرة من بسكويت الشوكولاته بكل سهولة ولكن دون استخدام الكثير من البيض فقط نستخدم بيضة واحدة وسوف نحصل على نفس النتيجة التي نرغب فيها حتى لا يكون البسكويت يحتوي على رائحة البيض تابعوا معانا كافة التفاصيل خلال السطور القادمة.

طريقه عمل بسكويت الشيكولاتة

يمكنكم تحضير بسكويت الشوكولاتة بكل سهولة من خلال المقادير الآتية:

1\2‬ كوب كبير من السكر الناعم.‬

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من البكاء باودر.

½ كوب من الزبدة والزيت معًا.

كوبين من الطحين.

بيضة واحدة.

طريقة تحضير بسكويت الشيكولاتة

يمكنكم عمل بسكويت الشوكولاتة بكل سهولة من خلال المقادير الآتية والخطوات البسيطة والسهلة الآتية: