طريقة عمل شوربة الخضار الصحية الجميله تعرف علي مكوناتها الصحية و خطوات تحضيرها

تكون شوربة الخضار مهمة جدا في وجباتنا فيجب أن تقوم ربات المنازل بعملها بطريقة دائمة وذلك حتى يحصل أفراد أسرتها وأطفالها على كثير من الفيتامينات والمعادن الموجودة في الخضار وسوف نتعرف على طريقة عمل شوربة الخضار من خلال هذا المقال.

مكونات عمل شوربة الخضار

يكون عمل شوربة الخضار سهل جدا فهي تتكون من مكونات بسيطة وموجودة في كل منزل حيث يمكن لعملها استخدام كثير من الخضروات ويمكن استخدام مكونين أو ثلاثة على حسب ما لدي من خضار وسوف نتعرف على مكونات عمل الشوربة من خلال النقاط التالية:-

بسلة.

كوسة.

بطاطس.

جزر.

ماء للسلق.

لسان عصفور.

٢ مكعب مرق.

طريقة تحضير شوربة الخضار:-

تحضر شوربة الخضار وفقا للمكونات السابقة ويتم تحضيرها من خلال الخطوات التالية:-

نقوم بتفصيص البسلة وتجهيزها جانبا.

نخضر الكوسة والبطاطس والجزر ونقوم بغسلهم جيدا بالماء والخل ونقوم بتقشيرهم وتقطيعهم مكعبات صغيرة.

نضع حلة على النار ونضع بها ماء السلق ونتركها حتى تغلي على النار ونضع بها مكعبات المرق ثم نضع لسان العصفور

ونتركه يغلي لمدة عشر دقائق.

نقوم بعد ذلك بوضع البسلة ونتركها تغلي لمدة ١٠ دقائق.

نضيف بعد ذلك الجزر ونتركه حتى يغلي لمدة عشر دقائق.

وأخيرا نقوم بوضع البطاطس والكوسة ونتركهم سويا حتى تمام السواء.

يراعي التقليب المستمر للشوربة حتى يتم سواها.

عند تمام السواء نرفعها من على النار ويتم غرفها في أطباق ويتم تقديمها لكل أفراد الأسرة وبالهناء والشفاء.

فوائد شوربة الخضار

تحتوي على المعادن والفيتامينات.

تحتوي على معادن كثيرة مثل الحديد والمغنسيوم وبوتاسيوم وصوديوم.

تساعد على تقوية مناعة الجسم.

تساهم بشكل كبير في وقاية الجسم من الأمراض.

تحمي من الأمراض الموسمية مثل الأنفلونزا والبرد.

حساء الخضار مهم جدًا في وجباتنا لذلك يجب على ربات البيوت المثابرة والقيام بعملهن لجعل الأسرة والأطفال يحصلون على الكثير من الفيتامينات والمعادن في الخضار من خلال هذا المقال تعلمنا كيفية صنع حساء الخضار.