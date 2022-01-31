تعرفي على طريقة عمل الكنافة الشرقية خطوة بخطوة بوصفة أكبر مطاعم الحلويات الشرقية

تكون الكنافة من أشهى الحلويات الشرقية اللذيذة التي لا يمكن الاستغناء عنها في كل منزل مصري ويتم عملها بكثرة وشكل يومي في رمضان فهي من أكثر الحلويات الرمضانية شهرة وسوف نوضح طريقة عملها من خلال هذا المقال.

طريقة عمل الكنافة الشرقية

يتم عمل الكنافة بكل سهولة في المنزل وبمكونات سهلة جدا يعشقها كل من الكبار والصغار ويتم عملها بكثير من النكهات حيث يمكن أن نضيف المانجا إليها او الشكولاتة ونجد أن مكوناتها سهلة للغاية سوف نوضح هذه المكونات من خلال النقاط التالية:

كيلو كنافة.

كوب سمن بلدي.

جوز هند.

فول.

زبيب.

الشربات (ماء، سكر، عصرة ليمون ، فانيليا)

طريقة عمل الكنافة الشرقية

يتم عمل الكنافة من خلال المكونات السابقة بكل بساطة حيث لا تأخذ أي وقت أو مجهود وسوف نوضح طريقة عملها من خلال النقاط التالية:

نحضر الكنافة ونقوم بوضعها في الفريزر لمدة ساعتين أو ثلاثة على الاقل.

نخرجها من الفريزر ونقوم بتفتيتها إلى قطع صغيرة جدا.

نحضر كوب السمن السائل ونضعه عليها ونقلبها جيدا حتى تتجانس المكونات.

نحضر صينية ونضع بها نصف الكنافة ونسويها باليد جيدا ثم نضع المكسرات .

نضع نصف الكنافة الأخر ونسويه باليد جيدا ونضغط جيدا .

توضع الكنافة في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة وعندما يصبح لونها ذهبي نخرجها.

ونضع عليها الشربات ويجب أن يكون ثقيل وبارد ويتم وضعه بالتدريج.

ونتركها تبرد تماما ثم نقوم بقلبها.

نقوم بوضع المكسرات عليها من الأعلى أو الكريمة أو المانجا.

تقطع وتقدم في أطباق مسطحه وبالهناء والشفاء.

طريقة تحضير الشربات