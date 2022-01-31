طريقة عمل السويسرول بطريقة إقتصادية طري و زي القطن هتقوموا تحضروه حالا

وصفة السويسرول من الوصفات التي يتم البحث عنها بصورة كبيرة حيث تعتبر من الوصفات التي ترغب جميع السيدات من تحضيرها في المنزل كما يجب الإشارة أن الحلويات تعتبر من الأطعمة التي يفضلها العديد من الأشخاص خصوصا جميع الصغار الذي يرغبون دائما في تناول العديد من أنواع الحلويات المختلفة لأن لها مذاق رائع وشهي كنا اعتاد الكثير على تناول العديد من الحلويات الموجودة في المحلات لذلك سوف نقدم لكم اليوم طريقة عمل السويسرول الذي يبحث عنها العديد من الأشخاص حيث تعتبر من أهم الوصفات الجديدة تابعوا معانا.

طريقه عمل السويسرول

سوف نقدم لكم طريقة عمل السويسرول بكل سهولة من خلال مجموعة من المكونات المتاحة في جميع المنازل والمقادير المطلوبة هي :

كمية صغيرة من الدقيق.

كمية صغيرة من الكاكاو البودرة.

معلقة صغيرة من الملح.

نصف معلقة من مسحوق البيكنج باودر.

5 من حبات البيض كبيرة الحجم ويفصل البياض عن صفار البيضة.

كوب كبير من السكر المطحون.

معلقة من الفانيليا.

طريقه تحضير السويسرول