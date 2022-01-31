نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل السويسرول بطريقة إقتصادية طري و زي القطن هتقوموا تحضروه حالا في المقال التالي
وصفة السويسرول من الوصفات التي يتم البحث عنها بصورة كبيرة حيث تعتبر من الوصفات التي ترغب جميع السيدات من تحضيرها في المنزل كما يجب الإشارة أن الحلويات تعتبر من الأطعمة التي يفضلها العديد من الأشخاص خصوصا جميع الصغار الذي يرغبون دائما في تناول العديد من أنواع الحلويات المختلفة لأن لها مذاق رائع وشهي كنا اعتاد الكثير على تناول العديد من الحلويات الموجودة في المحلات لذلك سوف نقدم لكم اليوم طريقة عمل السويسرول الذي يبحث عنها العديد من الأشخاص حيث تعتبر من أهم الوصفات الجديدة تابعوا معانا.
طريقه عمل السويسرول
سوف نقدم لكم طريقة عمل السويسرول بكل سهولة من خلال مجموعة من المكونات المتاحة في جميع المنازل والمقادير المطلوبة هي :
- كمية صغيرة من الدقيق.
- كمية صغيرة من الكاكاو البودرة.
- معلقة صغيرة من الملح.
- نصف معلقة من مسحوق البيكنج باودر.
- 5 من حبات البيض كبيرة الحجم ويفصل البياض عن صفار البيضة.
- كوب كبير من السكر المطحون.
- معلقة من الفانيليا.
طريقه تحضير السويسرول
- اولا يجب عليكم تسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ثم يتم وضع ألوف الشبكي يجب عليكم تثبيته جيدا.
- ثم ينم خلط الدقيق في وعاء كبير ويتم إضافة مسحوق البيكنج بودر ثم يتم إضافة ملعقة من الملح والكاكاو على خليط الدقيق.
- ثم يتم وضع بياض البيض في الخلاط يجب أن يتم الخلط بشكل جيد حتى يصبح متجانس ومتماسك وبعدها يتم وضعها في طبق عميق.
- يتم وضع صفار البيض مع السكر الأبيض والفانيليا في الخلاط بسرعة متوسطة حتى يتكون لدينا خليط كريمي.
- ثم يتم إصابة الدقيق مع الخليط الناتج في الخلاط سوف يكون لدينا خليك كريمي متجانس.
- يضاف هذا الخليط على مزيج بياض البيض ويقلب جيدا ثم يتم وضع قطعة من الزبدة في صينية ويوضع الخليط في الصينية بالكامل.
- ثم يتم وضعها في الفرن لمدة ربع ساعة ثم يتم وضع سكر البودرة عليها وبالهنا والشفا.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ