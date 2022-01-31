نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعشاق المكرونه بالبشاميل تعرفي علي طريقة تحضيرها و السر فى الطعم الرائع في المقال التالي
المكرونة البشاميل تعتبر من الوصفات التي يفضلها العديد من الأشخاص ويرغبون دائما في تناولها حيث تعتبر من أشهر الأكلات التي يتم تحضيرها في جميع البلدان العربية خصوصا انها تعتبر من أنواع المكرونات التي يمكنكم تحضيرها في المنزل بكل سهولة ومجموعة من الطرق المختلفة كما يمكنكم حشو المكرونة البشاميل بالحشوات الذي ترغبون فيها، ولكن هناك العديد من الأشخاص الذي يفشلن في تحضير هذه المكرونة لذلك سوف نوضح لكم اليوم طريقة عملها بكل سهولة في المنزل من خلال المقادير والخطوات القادمة.
طريقة عمل مكرونة بشاميل
المكونات:
يدخل في عمل المكرونة بالبشاميل المقادير الآتية:
- حوالي خمسة معالق من الدقيق المتوفر في المنزل.
- ملعقة من السمنة.
- نصف كيلو من المكرونة.
- وحوالي ربع كيلو من اللحم المفروم.
- نصف كوب من الشوربة.
- حوالي بيضة واحدة.
- ملعقة من الملح.
- بصلة مفرومة.
- لبن نيدو او اي نوع من اللبن المتوفر في المنزل.
طريقة تحضير المكرونة البشاميل
يمكنكم عمل المكرونة البشاميل بكل سهولة في المنزل من خلال الخطوات الآتية:
- يتم تقطيع البصل إلى قطع صغيرة.
- ثم يتم وضعها في مقلاة كبيرة وذلك بعد أن يتم وضع ملعقة من السمنة نضع اللحمة المفرومة أيضا مع البصل.
- ثم يجب أن ننتظر حتى يتحول لون البصل إلى اللون الأصفر كما من الممكن أن يتم إضافة كمية قليلة من الملح ويجب عليكم الانتظار حتى تنضج اللحمة تماما.
- ثم يتم وضع كمية من الماء ونتركها حتى تصل إلى الغليان .
- ثم يجب عليكم الانتظار قليلا ثم يتم وضع المكرونة بعد أن يتم سلقها وبعد ذلك يتم تصفيتها ويتم غسلها بالماء البارد.
- ثم يتم إحضار صينية كبيرة ونضع بها الزبدة ثم نقوم بوضع معلقتين من الدقيق ونبدأ في التقليب حتى يتغير اللون.
- ثم نقوم بوضع اللبن خطوة بخطوة حتى يتم الحصول على القوام المناسب.
- ثم يتم خلط المكرونة مع البشاميل في وعاء كبير وفي الجزء الأسفل من الصينية نقوم بوضع كمية من البشاميل ونضع فوقها طبقة من المكرونة مع طبقة من اللحمة المفرومة.
- ثم يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة.
- ثم يجب عليكم الانتظار حتى يتغير لون السطح.
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