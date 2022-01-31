لعشاق المكرونه بالبشاميل تعرفي علي طريقة تحضيرها و السر فى الطعم الرائع

المكرونة البشاميل تعتبر من الوصفات التي يفضلها العديد من الأشخاص ويرغبون دائما في تناولها حيث تعتبر من أشهر الأكلات التي يتم تحضيرها في جميع البلدان العربية خصوصا انها تعتبر من أنواع المكرونات التي يمكنكم تحضيرها في المنزل بكل سهولة ومجموعة من الطرق المختلفة كما يمكنكم حشو المكرونة البشاميل بالحشوات الذي ترغبون فيها، ولكن هناك العديد من الأشخاص الذي يفشلن في تحضير هذه المكرونة لذلك سوف نوضح لكم اليوم طريقة عملها بكل سهولة في المنزل من خلال المقادير والخطوات القادمة.

طريقة عمل مكرونة بشاميل

المكونات:

يدخل في عمل المكرونة بالبشاميل المقادير الآتية:

حوالي خمسة معالق من الدقيق المتوفر في المنزل.

ملعقة من السمنة.

نصف كيلو من المكرونة.

وحوالي ربع كيلو من اللحم المفروم.

نصف كوب من الشوربة.

حوالي بيضة واحدة.

ملعقة من الملح.

بصلة مفرومة.

لبن نيدو او اي نوع من اللبن المتوفر في المنزل.

طريقة تحضير المكرونة البشاميل

يمكنكم عمل المكرونة البشاميل بكل سهولة في المنزل من خلال الخطوات الآتية: