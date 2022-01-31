طريقة صبغ الحواجب علي أصوله وأحلي من التاتو بمكونات طبيعية ومتوفرة في بيتك والنتيجة رائعة

تعتبر الحواجب الخفيفة من أكبر المشاكل التي تواجه عدد كبير من الفتيات أو السيدات فدائما يستخدمون مستحضرات التجميل لإخفاء هذه المشكلة وهذه المستحضرات تقوم بالفعل في إخفائها ولكن لا تحل هذه المشكلة فهي تعمل على حلها بشكل مؤقت لعدة ساعات فقط فلكي نحصل على حواجب كثيفة وتكون جذابة لابد من إستخدام الوصفات الطبيعية والتي تكون عبارة عن خليط من الزيوت الطبيعية ولكن من المعروف أن زيت الخروع هو أقوى أنواع الزيوت الذي يكون له القدرة في تكثيف شعر الحواجب وشعر الرموش أيضا ونجد عدد من الفتيات يستخدمون زيت الخروع لتكثيف وتطويل الشعر ولكن نجد عدد منهم يقومون بصبغ الحواجب بإستخدام الحناء فهي أفضل بكثير من إستعمال الصبغات الكيميائية ولكن كثرة إستعمالها قد تتسبب في تساقط شعر الحواجب فتكون خفيفة أكثر ولكن الحناء هي الأفضل فقد تعطينا النتيجة المطلوبة والمرغوب فيها ومفعولها يدوم لفترة طويلة من الوقت فبعد إستخدامها سوف تحصلي على حواجب جذابة فهي تعطي للوجه مظهر جميل ويزيد من جمال المرأة ومن الممكن أن يتم تغيير لونها فيمكن أن نقوم بصبغ الحواجب بالحناء سواد باللون البني الفاتح أو الغامق أو الأسود ولكن اللون الذي يكون أكثر جاذبية ومميز هو اللون البني وهذا يتم من خلال إستخدام مسحوق الحناء مع عدد من المكونات الآخري.

الكثير من الفتيات يفضلن صبغة حواجبهن لاعطاء لون ثابت يعطي كثافة للحاجب ونظرا لتحريم التاتو الثابت نقوم بصبغ الحواجب بهذه الطريقة فانها تعطي كثافة للحاجب ولا تضر به نظرا لعدم احتوائها علي مواد كيماوية تؤذي بصيلة الشعر وهنا سوف نوضح طريقة طبيعية تعطي كثافة ولون ثابت للحاجب واليك الان طريقة صبغ الحواجب بالحناء.

صبغ الحواحب بالحناء

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من مسحوق الحناء.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الخروع.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زبدة الشيا.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفازلين.

طريقة عمل صبغ الحواحب بالحناء

طريقة التحضير