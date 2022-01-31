قنبلة التفتيح الفوري من كريم الخميرة والزبادي للتبيض وشد البشرة

كريم الخميرة والزبادي للتبيض وشد الوجه، شد الوجه لإخفاء التجاعيد وتفتيحه من الخطوات الروتينية اليومية المهمة للعناية بصحة البشرة وتعزيز جمالها ونضارتها، لذلك لابد من اتباع الوسائل الطبيعية التي تعمل على تفتيح وتبييض البشرة وشد تجاعيد الوجه المترهل، ومن أهم الوصفات الطبيعية التي تقوم بهذه المهمة بشكل فعال ومميز هو كريم الخميرة والزبادي والذي يمكن تحضيره بخطوات سهلة وبسيطة من خلال النص التالي، تابعوا معنا طريقة التحضير والمكونات.

كريم الخميرة والزبادي للتبيض وشد الوجه

كريم الخميرة والزبادي له سحر فعال في تفتيح البشرة الداكنة والتخلص من كافة العيوب والبقع والتصبغات التي تتسبب في ظهور إطلاله البشرة بمظهر غير لائق، حيث يحتوي كريم الخميرة والزبادي على المواد الطبيعية والعناصر الغذائية التي تعمل على تغذية أنسجة الجلد وإزالة الطبقات الميتة، وهذه خطوات إعداد كريم الخميرة والزبادي للتبييض وشد الوجه.

مكونات الكريم

ربع كوب من الخميرة الفورية.

مقدار ربع كوب من الزبادي الطازجة.

ملعقة كبيرة من مسحوق البيكنج بودر.

مقدار ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

خطوات عمل الكريم

تحضير وعاء صغير ويخلط فيه الزبادي مع الخميرة.

إضافة زيت جوز الهند والبيكنج بودر إلى خليط الخميرة والزبادي.

مزج مكونات الكريم مع بعضهم البعض للحصول على قوام كريمي ناعم.

توزيع الكريم على البشرة مع التركيز على المناطق الداكنة.

ترك الكريم على البشرة لمدة نصف ساعة كاملة.

غسل البشرة من آثار الكريم وضرورة تكراره مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة مضمونة.

فوائد كريم الخميرة والزبادي لتبييض وشد الوجه

يتمتع كريم الخميرة والزبادي بالعديد من الفوائد الجمالية للبشرة وتعزيز نضارة وحيوية الجلد، منها:

إزالة التصبغات الجلدية والبقع الداكنة بفضل تركيبة الخميرة الكيميائية التي تعمل على تفتيح وتبييض البشرة.

شد تجاعيد الوجه وإخفاء الخطوط العريضة التي تحيط منطقة العينين والفم.

توحيد لون البشرة وتجديد خلايا الجلد الميتة وإصلاح الخلايا التالفة لتبدو البشرة بمظهر جمالي رائع.

بهذا نكون قد انتهينا من طريقة عمل كريم الخميرة والزبادي السحري للتبيض وشد تجاعيد الوجه، يمكنكم تحضيره بأبسط الخطوات من خلال متابعتكم للمقال.