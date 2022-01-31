فطائر الجبن بالسمسم بطريقة سهلة وبعجينة هشة وبطعم روعة وشهي

فطائر الجبن بالسمسم ، من المعجنات والمخبوزات الهشة اللذيذة والشهية والمنتشرة بكثرة في الوطن العربي، والتي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، نظراً لمذاقها اللذيذ والمميز والشهي الذي لا مثيل له، كما أنها خفيفة على المعدة أيضاً، وتقدم على وجبة الفطور مع كوب من الشاي أو الحليب أو كما تفضلون، كما أنها من الفطائر الغنية بالقيمة الغذائية، والمفيدة للجسم، نظراً لاحتوائها على السمسم، والتي تصلح لفصل الشتاء، حيث تشعر بالدفء، وتمد الجسم بالطاقة، كما تتميز بسهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها أيضاَ، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة فطائر بالسمسم وحبة البركة وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل فطائر الجبن بالسمسم بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات فطائر الجبن بالسمسم

تتكون فطائر الجبن بالسمسم من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:

100 جم زبدة مذابة.

115 جم زبادي.

90 مل زيت.

بيضة وصفار بيضة.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح.

480 جم دقيق.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة صودا الخبز.

مقادير الوجه

سمسم.

صفار بيضة.

ملعقة كبيرة من الحليب.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على فطائر الجبن بالسمسم بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الزبدة المذابة والزيت والزبادي والبيض والسكر والملح، ثم نخلطهم جيدا بالملعقة.

ثم نضيف نصف كمية الدقيق والبيكنج بودر وصودا الخبز، ثم نقلب جيدا بالملعقة.

ثم نضيف الكمية المتبقية من الدقيق ونقلب جيدا بالملعقة حتى يختفي الدقيق.

بعد ذلك نعجن جيدا باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة، ثم نلم العجينة ونكورها، ثم نغطيها ونتركها ترتاح لمدة 10 دقائق.

ثم نقوم بتشكيل الفطائر وحشوها، نأخذ قطع صغيرة من العجينة، ثم نكورها ونمدها باليد قليلا، ثم نضع فوقها قطعة من الجبن، ثم نغلق العجينة طوليا ونضعها في صينية ونضع فيها ورقة زبدة.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه صفار البيضة والحليب، ثم نخلطهم جيدا.

بعد ذلك ندهن وجه الفطائر بخليط البيض والحليب، ثم نرش عليها سمسم.

ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية، ثم نتركها لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن، ونقدم فطائر الجبن بالسمسم في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

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المقادير

ربع كوب من السكر البني.

كوب إلا ثلث من الكاتشب.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

ملعقة كبيرة من الخل.

رشة شطة.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملح (الكمية حسب الرغبة).

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

2 ملعقة كبيرة من العسل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من المستردة البودرة.

طريقة التحضير