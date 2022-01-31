بأقل تكلفة اصنعي البفتيك الكداب بطعم رائع وطعم مختلف

يعتبر البفتيك الكداب ، من الأكلات اللذيذة التي يتم تحضيرها في المنزل من خلال مكونات سهلة جداً وغير مكلفة، فهو عبارة عن لحم مفروم فقط مع البهارات والبصل يتم تشكيله وتغطيته بطريقة معينة، يمتاز بمذاق لذيذ جداً وهو من الأكلات التي تقدم مع الأرز الأبيض أو الأرز بالشعرية بجانب مختلف أنواع السلطات، وهو أيضاً من الأكلات الشهية واللذيذة المناسبة لمختلف الوجبات كالعشاء والغداء، يتم تحضيره بطريقة سهلة جداً وغير متعبة، فمن خلال كمية قليلة جداً من اللحم المفروم يتم تحضير حوالي 6 قطع من البفتيك، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل البفتيك الكداب بخطوات سهلة جداً داخل المنزل وهي كما يلي:ـ

مكونات عمل البفتيك الكداب

يتكون البفتيك من مكونات بسيطة جداً وسهلة في تحضيرها هي كما يلي:ـ

نصف كيلو من اللحم المفروم.

بصلة كبيرة مفرومة.

رشة من السكر.

ملعقة صغيرة بهارات لحمة.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

للتغطية

2 بيضة.

2 ملعقة كبيرة لبن.

رشة من الملح والفلفل الأسود.

كوب من الدقيق.

كوب من البقسماط + 2 ملعقة كبيرة نشا وملعقتين من الدقيق.

زيت غزير للقلي.

طريقة التحضير

يتم تحضير البفتيك الكداب بطريقة سهلة جداً هي كما يلي:ـ

في وعاء عميق نقوم بوضع اللحم المفروم ثم نضيف إليه الملح والفلفل الأسود والسكر ثم نقوم بإضافة البصل. ثم نقوم بعجن المكونات باليد حتي يصبح الخليط متماسك جداً، ثم نقوم بتشكيل الخليط إلي كرات متوسطة الحجم أو حسب الحجم الذي نريده. نقوم بفرد كل كرة بين كيسين من البلاستيك بسمك رقيق، نكرر ذلك حتي الانتهاء من كل الكرات. ثم نقوم بحفظ قطع البفتيك التي تم فردها داخل الفريزر حتي تتماسك جيداً لمدة لا تقل عن ساعتين.

طريقة التغطية