نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعملي مخلل اللفت في المنزل مقرمش وزهري أطعم وأنظف وأوفر من الجاهز في المقال التالي
يعتبر مخلل اللفت من المخللات التي يقبل على تناوها الكثير من الأشخاص ويتم تقديمه بجانب الكثير من المأكولات الرئيسية فترغب الكثير من الأمهات في التعرف على طريقة تحضيره بدلًا من أن يتم شرائه من الخارج للتأكد من سلامة تحضيره ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم طريقة تحضر اللفت في المنزل.
تحضير مخلل اللفت في المنزل
يتم تحضير مخلل اللفت في المنزل بطرق بسيطة للغاية كما أن المقادير متوفرة في كل منزل وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير مخلل اللفت.
مقادير مخلل اللفت الزهري
- كيلو جرام من اللفت من الحجم المتوسط.
- ربع كأس من الملح الخشن.
- ملعقتان من السكر الخشن.
- حبة متوسطة الحجم من الشمندر.
- ثلاثة كؤوس ونصف الكأس من المياه.
خطوات تحضير مخلل اللفت في المنزل
يتم تحضير مخلل اللفت بمقادير بسيطة وغير مكلفة كما أن الطريقة سهلة وبإمكان الجميع تحضيرها وتتبعوا معنا في مقالنا التالي الخطوات المتبعة في تحضير مخلل اللفت.
طريقة تحضير مخلل اللفت في المنزل
- أولًا يتم غسل حبات اللفت جيدًا بالاعتماد على المياه لحين أن يتم التخلص من كافة الشوائب والأتربة.
- بعد ذلك يتم تقطيع جميع حبات اللفت على هيئة شرائح.
- بعد ذلك يتم وضع شرائح اللفت في العبوات الخاصة بالتخزيين وأثناء الترتيب يتم وضع حبات الشمندر فيما بينهم من أجل أن يحصل اللفت على اللون الزهري.
- يتم غلي الماء وتركه حتى يبرد تماماً للحفاظ على المخلل مدة أطول وحتى لا يعمل ريم على وجه البطرمان.
- القيام بإضافة المياه والسكر والملح في إناء معدني ويتم تقليبم جيدًا مع بعضهم البعض ثم يتم رفعه على النار لحين أن يغلى الخليط.
- يتم رفع الخليط على النار وتركه لحين أن يبرد تماماً قبل أن يتم وضع على اللفت.
- بعد ذلك يتم وضع خليط المياه في عبوات التخزين فوق اللفت.
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