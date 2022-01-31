أعملي مخلل اللفت في المنزل مقرمش وزهري أطعم وأنظف وأوفر من الجاهز

يعتبر مخلل اللفت من المخللات التي يقبل على تناوها الكثير من الأشخاص ويتم تقديمه بجانب الكثير من المأكولات الرئيسية فترغب الكثير من الأمهات في التعرف على طريقة تحضيره بدلًا من أن يتم شرائه من الخارج للتأكد من سلامة تحضيره ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم طريقة تحضر اللفت في المنزل.

تحضير مخلل اللفت في المنزل

يتم تحضير مخلل اللفت في المنزل بطرق بسيطة للغاية كما أن المقادير متوفرة في كل منزل وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير مخلل اللفت.

مقادير مخلل اللفت الزهري

كيلو جرام من اللفت من الحجم المتوسط. ربع كأس من الملح الخشن. ملعقتان من السكر الخشن. حبة متوسطة الحجم من الشمندر. ثلاثة كؤوس ونصف الكأس من المياه.

خطوات تحضير مخلل اللفت في المنزل

يتم تحضير مخلل اللفت بمقادير بسيطة وغير مكلفة كما أن الطريقة سهلة وبإمكان الجميع تحضيرها وتتبعوا معنا في مقالنا التالي الخطوات المتبعة في تحضير مخلل اللفت.

طريقة تحضير مخلل اللفت في المنزل