نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصلي على شفايف جذابة ووردية بصنع أحمر شفايف بمكون سحري منزلي في 5 دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة احمر الشفايف من أهم مستحضرات التجميل التي يستخدمها جميع النساء، فهي تعطي أفضل شكل وجاذبية للشفاه، فهو متعدد الألوان حتى يتناسب مع كل الاذواق المختلف للنساء، ولكن تبحث الكثير من النساء عن طريقة تجهيز أحمر الشفاه في المنزل، وذلك حتى يكون بدون أي مواد كيميائية ضارة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أهم الوصفات التي يمكن من خلالها إعداد أحمر الشفايف بكل سهولة في المنزل.

طريقة عمل احمر الشفاه في المنزل

هناك العديد من الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها إعداد افضل احمر شفايف بألوان رائعة وجذابة وبدون اي أضرار أو أسعار مرتفعة، ومن أهم هذه الطرق مايلي:

طريقة عمل احمر الشفاه بإستخدام البنجر

يتميز البنجر بلونه الأحمر الرائع الجذاب، والذي يمكن من خلاله عمل افضل احمر شفايف بكل سهولة وطريقة تحضيره كالآتي:

المكونات

ملعقة واحدة كبيرة من زبدة الكاكاو.

ملعقة واحدة من اي زيت عطري مثل زيت النعناع أو زيت القرنفل.

ملعقة من شمع العسل.

ملعقتين من البنجر المسلوق والمهروس.

طريقة التحضير

احضري شمع العسل، وضعيه في طبق مع زبدة الكاكاو، مع إضافة زيت النعناع، كل هذه المكونات في طبق معدني، ويتم عمل حمام بخار ووضع الطبق في ماء ساخن.

اتركي المكونات حتى تذوب تمامًا وقلبيهم جيدًا.

أضيفي ملعقة البنجر إلى كل هذه المكونات مع بعض.

بعد الانتهاء قومي بوضع الخليط في علبة مناسبة، ثم قومي بوضع العلبة داخل الثلاجة.

اتركيها لمدة يوم، ثم بعد ذلك يمكنك الاستخدام في اي وقت، باستخدام فرشاة أحمر الشفايف.

طريقة عمل احمر الشفاه باللون الوردي

يمكن لكل فتاة القيام بعمل أحمر الشفاه المناسب لها، ومن أهم الألوان التي يفضلها الكثير من النساء هو اللون الوردي ويمكن تحضيره من خلال اتباع الآتي:

المكونات

ملعقة كبيرة من شمع العسل.

ملعقة واحدة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من لون الطعام الوردي.

ملعقة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير