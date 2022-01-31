أحلي بلح الشام علي أصوله بطريقة سهلة وشهية وأفضل من محلات المخبوزات

بلح الشام من أطعم وأشهي المعجنات المعروفة والمنتشرة في كل دول الوطن العربي وخاصة في مصر، ويعتبر بلح الشام من المعجنات سورية الأصل إلا إنها مشهوره في كل بلاد العالم العربي، وهي من المعجنات ذات الطعم اللذيذ والمذاق الشهي والذي يحب تناوله كل أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، وكما تحتوي طريقتنا المميزة لعمل بلح الشام علي العديد من العناصر الغذائية الهامة والتي تساعد على بناء الجسم بصورة كبيرة، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ واحلي بلح الشام.

طريقة عمل بلح الشام ومكوناته

المكونات

كوب من الدقيق.

رشة من الفانيلا.

رشة من الملح.

كوب من الماء الفاتر.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ثلاث بيضات.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من السكر.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار إناء عميق ونقوم بإضافة الماء الفاتر مع رشة الملح ثم نضيف ملعقة صغيرة سكر مع نصف كوب الزيت، مع التقليب المستمر ثم نقوم بإضافة الدقيق تدريجياً مع التقليب المستمر حتى تتماسك العجينة، ثم نقوم بانزال عجينة بلح الشام من علي النار ونتركها حتى تبرد.

وبعد أن تبرد العجينة نقوم بعجنها جيد مع إضافة الفانيلا والنشا مع التقليب والعجن المستمر حتى نحصل على عجينة متماسكة، وتستمر في عجنها مع الاستمرار في التقليب حتى تتماسك العجينة أكثر وتترك لفترة حتى تهدأ تمامًا.

ثم نقوم بإضافة بيضة واحدة علي العجينة ومع التقليب والعجن جيداً حتى تتماسك العجينة وتتشرب البيضة تماماً.

وبعد ذلك نقوم بإحضار البيضة الثانية ونضيفها إلي العجينة ثم نقوم بتقليب وعجن العجينة حتى تتشرب البيضة الثانية تمام ونستمر بنفس الطريقة ونضيف البيضة الثالثة وهكذا.

ثم نقوم بإحضار كيس تزيين الحلويات ونقوم بإضافة العجين داخل الكيس حتى نحصل على المستوى المطلوب.

ثم نقوم بالضغط علي الكيس وتقطيع عجينة بلح الشام صوابع صغيرة في حجم البلحة.

ثم نقوم بالقاء عجينة بلح الشام في زيت بارد وبعدها نرفع درجة حرارة الزيت تدريجيا على النار، مع تقليب بلح الشام حتى نحصل على اللون الذهبي المفضل لبلح الشام.

ثم نقوم بإخراج بلح الشام من علي طاسة الزيت ونضعه في الشربات مباشرة.

وبعد ذلك نصفيه ونضعه في طبق التقديم لأحلي وألذ بلح الشام.

مكونات الشربات

كوب ماء.

كوبان سكر.

عصير الليمون.

طريقة عمل الشربات