الرمان علي النار فكرة هائلة أغلي من الذهب لن تصدقي النتائج أول مرة تشوفيها اتحداكي هتعمليها حالا

طريقة عمل الرمان على النار من أهم ما تبحث عنه مختلف ربات البيوت، حيث أن المنتج الذي نحصل عليه بعد التسوية لمكون حبات الرمان على النار يعد من بين أفضل أنواع الصوصات والمنكهات والتي من الممكن أن تضاف للعدد من الوصفات المطبخية والمنزلية والتي على رأسها الوجبات التي يتم تحضيرها عن طريق الشوي، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات المقبلة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن الطريقة التي تستطيع بها كل ربة منزل أن تقوم بالتسوية لحبات الرمان على النار، والخطوات لعمل أفضل عسل رمان، أو ما يعرف بدبس الرمان.

طريقة عمل الرمان على النار

الطريقة التي من الممكن من خلالها عمل الرمان على النار من اليسير إتمام خطواتها، وعمل أفضل نوع دبس رمان في المنزل بأسهل الطرق، وأهم خطوات تحضيره نذكرها فيما يأتي:

أهم الخطوات لعمل مكون دبس الرمان

من الممكن لكل ربة منزل أن تقوم باتباع الطريقة الآتية لعمل دبس الرمان:

في البداية على ربة المنزل غسل الرمان جيدا ونقعه ساعة بكمية من الماء الساخن.

الخطوة السابقة تيسر من تقشير الرمان سريعا والحصول على أكبر كمية ممكنة من حبات الرمان وخلال وقت وجيز.

القيام بالتفصيص لفاكهة الرمان بكمية تساعد في الحصول على لتر ونصف من مكون عصير الرمان.

بعد الحصول على عصير الرمان الخام تأتي الخطوة التي نستعمل فيها قدر ملائم نضع فيه كمية العصير المتوفرة.

الخطوة التالية تكون بإضافة قرابة نصف كوب من السكر.

إضافة ملعقة صغيرة من مكون عصير الليمون.

قومي بتقليب المكونات على البارد، ثم على نار تكون هادئة ضعي القدر واتركي المكونات على النار.

بعد نصف ساعة نجد أن الخليط قد قل حجمه، وثقل قوامه، وهذا ما نرغب أن نحصل عليه وهو مكون عسل الرمان أو دبس الرمان.

أهم استخدامات دبس الرمان