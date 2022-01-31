في دقيقتين.. تنظيف الكرشة بمكون سحري في مطبخك وإزالة الزفارة نهائيا في ثواني هتبقي قشطه

تنظيف الكرشة بسرعة الصاروخ تهتم بمعرفة طريقته الكثير من ربات البيوت من محبي التحضير لوصفة الكرشة في المنزل وتنظيفها يتطلب خطوات ضرورية لا غنى عن القيام بها لتخليص الكرشة تماما من أي روائح نفاذة وإليكم عبر الآتي أبرز الطرق الفعالة والمنزلية والتي لها القدرة على تحقيق أفضل مستوى من النظافة الفائقة للكرشة وهذا ما يساعد في الإزالة التامة لأي عوالق ومواد مترسبة على الطبقة السطحية للكرشة، ومن خلال خطوات بسيطة يكون من السهل على ربة المنزل القيام بخطة التحضير للكرشة وتنظيفها بشكل جيد قبل الإقبال على طهيها.

طريقة تنظيف الكرشة بسرعة الصاروخ

من الممكن أن يتم تنظيف الكرشة بشكل جيد وهذا من خلال الاستعانة بمكون الخل الأبيض حيث يعتبر أهم المكونات الأساسية والتي من خلالها يتم تنظيف الكرشة سريعا وبدون أن يأخذ الأمر وقت طويل من ربة المنزل ومن خلال خطوات بسيطة يمكننا الحصول على الكرشة نظيفة تماما ونتعرف عليها كما يلي:

خطوات تنظيف الكرشة بالخل

الخطوة الأولى تكون من خلال وضع الكرشة في وعاء يكون ملائم.

توضع الكرشة بالوعاء ومعها كمية من الماء المغلي دقيقتين ثم ترفع الكرشة من الماء سريعا.

إحضار ربع كوب من الخل مع القليل من بيكربونات الصوديوم.

إحضار ربع كوب من الخل مع القليل من بيكربونات الصوديوم. يضاف المكونين معا للكرشة ومن ثم تتم الإزالة لكل رواسب الكرشة باستعمال السكين.

بعد ذلك يسهل استعمال الماء الجاري في غسل الكرشة وإزالة ما تبقى عليها من ترسبات.

تصفية الكرشة ومن الممكن تقطيعها واستعمالها بشكل عادي بعد التنظيف.

تنظيف الكرشة باستعمال الملح الخشن

من الممكن أن تتم خطوة تنظيف الكرشة بتلك الطريقة القادمة: