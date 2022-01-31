بديل البوتكس والفيلر لشد الوجه وتفتيح لون البشرة والتخلص من التجاعيد طبيعيا وبمكون واحد فقط

تحلم كل إمرأة تعاني من وجود التجاعيد أو الخطوط الرفيعة أن تقوم بشد البشرة وتتخلص من مشكلة التجاعيد التي تظهر عادة عند الدخول في مرحلة الشيخوخة أو التقدم في العمر فهذا يكون في سن الخمسينات ولكن عندما تظهر قبل هذا السن قد تصبح مشكلة كبيرة بالنسبة لأي إمرأة ترغب في القضاء عليها بشكل نهائي فهذا لن يحدث إلا بإستخدام الخلطات الطبيعية فهي لها القدرة في التخلص منها ومن أقوى الخلطات التي يكون لها دور كبير جدا في تحقيق هذا الحلم هي خلطة النشا فهو من ضمن المواد الطبيعية التي يكون له القدرة علي شد البشرة وإخفاء التجاعيد والخطوط الرفيعة وعدم ظهورها مرة أخرى وهذه الخلطة لا تكلفك الكثير من الأموال حيث أن المكونات التي تحتوي عليها تكون بسيطة ومعروفة وموجودة في كل مطبخ ولكن نجد عدد كبير من السيدات يرغبون في الذهاب إلى مراكز التجميل ليقومون بعمل البوتكس الذي يساعد بشكل كبير على شد الوجه من التجاعيد التي توجد به وهى بالفعل تعمل على ذلك وتجعلنا نحصل على النتيجة المطلوبة والتي نريدها ولكن بعد مرور فترة من الوقت سوف تظهر بعض الآثار السلبية على البشرة وأحيانا قد تصيب الإنسان ببعض الأمراض الخطيرة لذلك من الأفضل أن يتم إستخدام خلطة النشا التي تم ذكرها.

يعرف عن النشا انه يدخل في وصفات عديده للبشرة منها تبييض البشرة وشد تجاعيد البشرة والكثير من الفتيات والسيدات يبحثون عن طرق طبيعية فعالة لشد البشرة وتبييضها وكثير من الفتيات ايضا يذهبون الي مراكز التجميل لعمل البوتكس لشد البشرة ومن المعروف انه بعد مرور الزمن له تاثير وضرر للبشرة ولكن هنا سوف اقدم لكي وصفة طبيعية بدون ضرر للبشرة تعطي نتيجة سريعة وفعالة.

خلطة النشا لشد البشرة

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.

ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الحليب البودر.

طريقة عمل خلطة النشا لشد البشرة.

طريقة التحضير