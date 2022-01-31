بملعقة زيت واحدة طريقة عمل السمبوسة المقرمشة بدون ما تشرب نقطة زيت نهائيا وبطعم خطير

هناك الكثير من انواع المقبلات التي أصبحت لابد من تواجدها على موائد الطعام المختلفة وخاصتًا في العزائم، كما أنها تقدم أيضًا في المطاعم بجانب الوجبات المختلفة لتعطي للطعام طعم، وتساعد في فتح الشهية ومن أهم أنواع المقبلات هي السمبوسة المحبوبة جدًا للكثير من الناس كبار وصغار، ويتم تحضيرها بأكثر من حشو، مثل اللحم المفروم او البسطرمة أو الجبن المختلفة، واليوم من خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل السمبوسة في المنزل بشكل كامل من خلال متابعتنا الآن.

طريقة عمل السمبوسة في المنزل بخطوات بسيطة

لكل ام قومى بعمل افضل الاكلات التي يحبها أولادك في المنزل بدون تكاليف أو مجهود، وخطوات تحضير السمبوسة اللذيذة هي كالاتي:

المكونات

ملعقتين من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوبين من الدقيق الأبيض.

كوب وربع من الماء الدافيء.

طريقة التحضير