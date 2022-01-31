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عمر شويل - جدة مخبوزات البطاطا الهشة اللذيذة أسعدي أسرتك بها - ثقفني
مخبوزات وفطائر البطاطا الشهية اللذيذة للإفطار أو الوجبات الخفيفة ،لتقدميها لعائلتك لإسعادهم وقضاء أوقات دافئة مع العائلة، جئنا لكم بهذه الوصفة الرائعة لمخبوزات البطاطا الغنية بالفيتامينات والمعادن ولما لها من فوائد عديدة أخرى نقدمها لأسرتنا وأطفالنا، فهي تحمي من السرطانات وتعزز صحة الجهاز الهضمي وتعزز صحة البصر أيضا، كما تعمل على تعزيز عمل جهاد المناعة بهذه الطريقة الناجحة أسعدي أسرتك.
مخبوزات البطاطا اللذيذة الهشة
مكونات فطائر البطاطا
- اربع أو خمس ثمرات متوسطة ثمرات من البطاطا.
- نص كوب ماء.
- نصف كوب من الزبدة الذائبة.
- عدد واحد بيضة،
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- عدد 6 أكواب من الدقيق خمسة للعجن وكوب واحد لفرد العجينة.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- رشة ملح.
- عدد 2 ملعقة كبيرة من السكر.
طريقة التحضير لمخبوزات البطاطا الهشة اللذيذة
- نقوم بتقشير البطاطا وتقطيعها إلي شرائح بسمك واحد سم.
- نضعها في إناء طبخ علي النار ونضيف إليها نصف كوب من الماء حتي تمام النضج.
- نخرج البطاطا من الإناء ونقوم بهرسها جيدا أو ضربها في الكبة .
- في نصف كوب من الماء الدافئ نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من الخميرة وملعقتين السكر و نقلبهم جيدا.
- نضع البطاطا المهروسة في وعاء كبير ونضيف لها نصف كوب الزبدة والبيضة والفانيليا ونقلبهم جيدا.
- نضيف الثلاث أكوب من الدقيق ورشة الملح وملعقة كبيرة من البيكنج بودر، ثم نصف كوب الماء مع الخميرة والسكر ونقوم بالتقليب والعجن يدويا حتي تمام الامتزاج.
- ثم نضيف 2 كوب من الدقيق حتي يتماسك العجين جيدا ويصبح ليس ملتصقا، وتترك لمدة نصف ساعة في مكان دافيء حتي يتضاعف حجم العجين.
- نضيف الكوب الساد الأخير من الدقيق علي الرخامة الجافة للمطبخ ونقوم بعجن وتشكيل والعينة حسب الرغبة إلي كرات أو أشكال بيضاوية .
- يدهن وجه الفطائر بالبيض ويرش بحبة البركة أوتترك بدون إضافة حبة البركة علي الوجه لإضافة الشيكولاتة علي الوجه بعض تمام النضج و وتكون بارة لتغمس وتزين بالشيكولاتة حسب الرغبة أو تؤكل بدون إضافات.
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