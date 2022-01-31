مخبوزات البطاطا الهشة اللذيذة أسعدي أسرتك بها

مخبوزات وفطائر البطاطا الشهية اللذيذة للإفطار أو الوجبات الخفيفة ،لتقدميها لعائلتك لإسعادهم وقضاء أوقات دافئة مع العائلة، جئنا لكم بهذه الوصفة الرائعة لمخبوزات البطاطا الغنية بالفيتامينات والمعادن ولما لها من فوائد عديدة أخرى نقدمها لأسرتنا وأطفالنا، فهي تحمي من السرطانات وتعزز صحة الجهاز الهضمي وتعزز صحة البصر أيضا، كما تعمل على تعزيز عمل جهاد المناعة بهذه الطريقة الناجحة أسعدي أسرتك.

مخبوزات البطاطا اللذيذة الهشة

مكونات فطائر البطاطا

اربع أو خمس ثمرات متوسطة ثمرات من البطاطا.

نص كوب ماء.

نصف كوب من الزبدة الذائبة.

عدد واحد بيضة،

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

عدد 6 أكواب من الدقيق خمسة للعجن وكوب واحد لفرد العجينة.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

رشة ملح.

عدد 2 ملعقة كبيرة من السكر.

طريقة التحضير لمخبوزات البطاطا الهشة اللذيذة