بدون ماء فكرة عبقرية لسلق الكرنب بسرعة الصاروخ وبدون مجهود هتعملي 7 كرنبات في دقائق

سلق الكرنب بدون ماء من الخطوات السريعة والقادرة على إنجاز عمل وصفة المحشي بمنتهى السهولة والسرعة، فلا تكون هناك حاجة لاستخدام الماء، فقط نستعمل جهاز فرن الميكرو ويف، ومن ثم يتم الحصول على الورق بسرعة مسلوق ولين كما لو تم سلقه باستعمال الماء، وتعد الخطوات القادمة هي التي تيسر على كل ربة منزل تطرية ورق الكرنب وتجهيزه وبدون وقت ولا تستخدم أي قدر أو وعاء فقط التسوية والسلق يتم بداخل الكيس الحراري، وإليكم أهم الخطوات بالتفصيل لسلق ورق الكرنب بالميكرو ويف.

طريقة سلق الكرنب بدون ماء

من أسهل الطرق والوسائل البسيطة والتي تكون ميسرة لربة المنزل سلق ورق الكرنب وتساعد في الحصول على كل ورق الكرنب المتوفر مسلوق جاهز تماما على اللف بعد الحشو هي تلك الطريقة بالخطوات البسيطة الآتي ذكرها، ولكن قبل السلق ينبغي الحصول على الورق مقطع بشكل منتظم ييسر على ربة المنزل السلق بطريقة الميكرو ويف والتي لا تحتاج تماما إلى الماء.

خطوات لتجهيز وتقطيع الكرنب قبل السلق

كل ربات البيوت من الممكن أن تقمن بخطوة التقطيع لورق الكرنب بالطريقة التي تعتاد عليها ولكن هناك الخطوات البسيطة والمقترحة والتي من الممكن الاعتماد عليها لتقطيع أسرع وأفضل وبصورة جيدة للكرنب وتلك الطريقة تكون كما يلي:

خطوات لسلق الكرنب بدون ماء في الميكرو ويف

من الممكن أن نقوم بالاتباع للآتي من هذه الخطوات لتقطيع الكرنب بطريقة سهلة:

نقوم باستعمال سطح مستوي نضع عليه الكرنبة.

نزيل الرأس تماما من الكرنبة.

نزيل الورق الغير صالح للاستعمال والداكن.

يتم قلب لكرنبة عكس اتجه وموضع الرأس.

تقطع بالكامل إلى مربعات يتم سلقها كما سنوضح فيما يأتي:

أهم الخطوات لسلق الكرنب بالميكرو ويف ما يلي: